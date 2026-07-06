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藍白擬修法「公投印同張選票」　綠：成案數未定 言之過早

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照

年底逢九合一選舉，在野黨立委近日提出多項公投，並提案修正公民投票法，明定公投案全部印在同一張選票，避免選務亂象。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄指出，過多公投確實會造成選民混並影響選務進行，立法院當然可以討論，但目前公投審議程序還未完成，這些都言之過早。

目前國民黨立院黨團主打「鞭刑」及「反廢死」，民眾黨團則聚焦「移轉投票」及「交通罰鍰投入交通建設」。不過，中選會主委游盈隆日前表示，今年公投數量至關重要，「一個恰恰好，兩個有點多，三個受不了」，籲請朝野考量選務能量，藍白則提出公投法修正草案解決問題。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄指出，相關公投案都尚未在立法院審議完成，且立法院確定後，中選會也要依法審議去確認是否違背憲法等問題，到底中選會會不會核准反廢死等公投？這些都還未定，最後究竟是幾案也未知，現在談都言之過早，因此不預做評估。

民進黨團書記長范雲指出，公投法明定，預算、租稅、投資、薪俸、人事不得公投，能公投的包括法律複決、立法原則的創制及重大政策的創制或複決等，但有些公投內容法律就能決定，在野所提許多都違反公投法，甚至違反憲法原則。

公投 廢死 游盈隆

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