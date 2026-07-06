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毒油風暴延燒民進黨團提5要求 盼中央地方聯手食安不分藍綠
製油大廠中聯油脂爆發食安問題，民進黨立院黨團6日提出5點要求，包括公布問題油品品名供民眾或商家辨識、確保問題油品可至原通路退貨、衛福部食藥署應設立資訊專區，要求地方政府定時回報清查情形、中央地方依「食安法」儘速開罰、輔導油品業者改善流程，不得再發生。
對於國民黨團要求相關首長辭職為食安事件負責，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄指出，食安零容忍，中央政府與地方政府在「食安法」下各有武器，地方政府在第一線查察、也能依法要求改善，若事態擴大也能直接開罰，中央也是如此，沒有蓋牌餘地。
莊瑞雄強調，民進黨團5點要求立場清楚，他認為中央與地方應共同思考如何加強查察，而非每次碰到事件，社會吵得沸沸揚揚後再一直補破網，中央與地方應該一起聯手，因為食安沒有藍綠的問題。
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