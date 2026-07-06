避免管理空窗...毒油食安風暴 蔣萬安再喊話中央：成立跨縣市食安平台

毒油食安事件延燒，北市長蔣萬安昨早喊話中央四呼籲，強調食安無蓋牌空間，中央昨傍晚終於公布257家受影響業者名單。蔣今再度呼籲中央，該成立中聯油脂受影響油品查詢專區，讓全民都能取得統一、完整、即時資訊；並成立跨縣市食安通報平台，讓各縣市能即時同步、相互勾稽再製食品流向，避免資訊落差、管理空窗。

「台北市持續追查、稽查並向市民報告最新情況。」蔣萬安今天表示，今天，台北市正對新增5家相關業者進行稽查，持續全面清查問題油品流向，並滾動更新相關資訊，全力守護市民食安。目前中央食藥署要求受影響的「原型油品」及使用問題油品超過20%的加工製品預防性下架，但這20%的標準認定，需要有更具體的依據與說明，才能更加速整體清查、下架的效率。

蔣說，如泡麵的油包使用問題油品，但沖泡後整體比例低於20%，到底該不該下架？這些都需要中央清楚說明，避免存在模糊空間，讓民眾還是不安。

「台北市採取更嚴格的預防原則。」蔣萬安說，北市府針對目前已掌握在台北的14+5家相關業者，只要涉及問題油品再製食品（如酥油、沙拉醬、沙茶醬、蛋黃醬、抹醬等），不論使用比例高低，皆先全面預防性下架；後續由業者提出證明文件，確認符合相關規範後，再恢復上架販售。

「食安管理不能建立在僥倖之上。」蔣也提到，校園食安部分，教育局除了公布使用到該批問題油品的團膳業者名單，也要求團膳業者與各校、各幼兒園逐一核對食藥署資料，確認是否還有新增的受影響學校、幼兒園；另外，即刻起針對問題油品的再製食品全面預防性停用，絕不讓孩子的食安冒任何風險。

消費者權益方面，蔣萬安也要求法務局，要求相關業者本周到市府說明並提出具體退費方案，確保消費者能夠便利申請、獲得應有保障。蔣說，他認為，食安事件最重要的原則，就是資訊公開、從嚴把關。

蔣萬安今天也再度呼籲中央，除了該成立中聯油脂受影響油品查詢專區；更要針對這次油品事件成立跨縣市食安通報平台，讓各縣市衛生局能彼此即時同步、相互勾稽數量龐雜的再製食品流向，避免資訊落差與管理空窗。唯有資訊公開、標準一致、中央地方協力合作，才能真正守護民眾的健康與食品安全。