毒油風暴襲台 賴清德總統下令究責：完全沒妥協空間絕不寬貸

中聯油品大豆沙拉油致癌物超標事件涉及業者及食品項目愈多，事件持續延燒，引發國人關切。總統賴清德上午指出，政府秉持食品安全第一的原則，在政策執行上完全沒有妥協的空間。他表達4大態度包括該停產就要停產、該下架就要下架、該預防性下架就要預防性下架，以及該究責就要究責，絕不寬貸。

針對毒油事件，賴清德上午在中研院院士會議開幕式前受訪指出，第一，該停產就要停產，因為中聯油產生的物質對健康影響很大，已經全面停產，並且靜候調查，看看發生的原因是如何？同時要積極改進，避免以後的事情再度發生。

第二，賴清德指出，該下架就要下架，這包括第一層的三家油品公司，包括福壽、福懋、泰山，要全品下架，而且這個目前也已經完全下架。

賴清德表示，第三，該預防性下架就要預防性下架，這包括第二層的油品公司，其中如果用問題油製成油的原型，也就是調和油，或是使用問題油20%以上再製成二級的產品，也要全部預防性下架。

賴清德說，其他257家的業者，雖然他們的產品經過專家會議裡面認為影響的程度不大，但也已經都全部公布，並且要求257家業者要主動公布他們的產品，讓民眾有知的權利。

賴清德也強調，該究責就要究責，絕不寬貸。他說，很清楚面對任何食安事件都需要中央和地方合作，這次食藥署擬定對策，也看到地方政府配合稽查和下架的工作，後續政府仍然會秉持食品安全第一、公開透明，中央和地方共同合作，維護民眾食品安全的目標。