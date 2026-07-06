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林佳龍出席美國250周年點燈活動 盼駐鳳凰城辦事處深化台美連結

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍4日晚間與美國在台協會（AIT）處長谷立言、立法院長韓國瑜及台北101董事長賈永婕共同出席「Freedom 250 全球點燈活動」，見證台北101大樓點亮象徵美國精神的紅、白、藍三色燈光，向美國建國250周年獻上誠摯祝福。

林佳龍表示，此次「Freedom 250」全球點燈活動除台北101外，法國巴黎鐵塔、德國布蘭登堡門及韓國首爾塔等世界知名地標也同步響應，共同美國250歲「生日快樂」。此外，高雄流行音樂中心、中鋼總部大樓、衛武營及松山文創園區等地也同步點亮燈光，共襄盛舉。

林佳龍指出，台美關係是台灣最重要的對外關係之一，雙方在共享民主、自由等共同價值基礎上，近年來在科技、經貿、安全等領域持續深化發展，展現歷久彌新的夥伴關係。

林佳龍表示，隨著台積電及相關供應鏈持續擴大在美國亞利桑那州鳳凰城的投資布局，加上中華航空及星宇航空陸續開闢台北直飛鳳凰城航線，帶動觀光及探親需求，外交部即將在鳳凰城設立我國第14個駐美服務據點，以提供當地國人更完善的服務。

林佳龍強調，很高興值此美國250周年國慶的重要時刻宣布設立駐鳳凰城辦事處，也期待透過鳳凰城辦事處，強化台美各項連結，一起打造民主、和平與繁榮的未來。

林佳龍 鳳凰城 美國

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