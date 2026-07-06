油品問題延燒 賴清德提四大原則：該下架就下架

食安問題不容許絲毫妥協，面對近日爆發的食用油食安事件，政府已採取最嚴格的監管手段，確保民眾權益。賴清德總統6日出席中研院第36次院士會議時，親自揭示後續處理的四項原則，強調「該停產就停產、該下架就下架」，政府秉持食安第一原則，政策執行絕對沒有妥協空間。

賴總統說明，面對此次食安事件，具體執行方針包含四點。第一，該停產就要停產。因為中聯油對健康影響很大，針對涉案產品，政府已要求業者全面停產，靜候調查，深入追查事件發生原因，同時要積極改進，以杜絕未來類似案件重演。

第二，該下架就要下架。目前已針對第一層的三家油品業者，包括福壽、福懋及泰山，要求全品項下架，相關作業目前已全數完成。

第三，該預防性下架就要預防性下架。包含第二層油品業者，若使用到問題油原料製成調和油，或是使用問題油比例達20%以上再製成二級產品，皆須預防性下架。至於其他257家業者，雖然專家會議評估影響程度較輕微，但政府已公開內容，並要求業者主動揭露產品訊息，確保民眾知的權利。

第四，該究責就要究責，政府絕不寬貸，將依法嚴格追究相關責任。賴總統強調，食安治理仰賴中央與地方緊密配合。此次事件中，食藥署已擬定具體對策，地方政府亦全力配合後續的稽查與下架工作。未來政府將持續秉持食品安全第一、公開透明的核心原則，透過中央與地方通力合作，共同守護國人的飲食安全。