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「修憲不是吃自助餐」 九大案相互牽制 廢監院恐難出立院大門

聯合報／ 記者屈彥辰王小萌張曼蘋／台北即時報導
立法院修憲委員會去年8月進行召委選舉，推選國民黨立委吳宗憲、林思銘，還有民進黨立委莊瑞雄、鍾佳濱及民眾黨前立委黃國昌為召集委員。聯合報系資料照
立法院修憲委員會去年8月進行召委選舉，推選國民黨立委吳宗憲、林思銘，還有民進黨立委莊瑞雄、鍾佳濱及民眾黨前立委黃國昌為召集委員。聯合報系資料照

監院聲浪再起，藍白昨相繼提出盡速召開修憲委員會的訴求。不過，本屆立院修憲委員會中已有9案待審，除了廢除考監兩院案，另還有恢復閣揆同意權及國情報告常態化等案；國民黨立委賴士葆就說，如要修憲，恢復閣揆同意權應納入討論；綠營人士則說，廢考監雖是民進黨長期主張，但在野企圖透過修憲擴大立法權，修憲委員會一旦啟動，恐全面失控。

目前待審的修憲提案，包括賴士葆等提出的恢復閣揆同意權和修正覆議案及不信任案規定、國情報告常態化等2案，民進黨立委陳亭妃等提出的廢考監兩院，民眾黨前立委黃國昌等提出廢監察院，民進黨立委林宜瑾、吳沛憶等各提出的18歲公民選舉及被選舉權案，民進黨立委伍麗華等提出刪除平地山地原住民分類，國民黨立委鄭天財等提出新增平埔原住民立委3名，國民黨立委翁曉玲等提出的人民可提案直接罷免正副總統。

賴士葆說，如果要修憲，要將恢復閣揆同意權的修憲提案納入討論，行政院長可以隨便不副署，不依法行政，當然希望民眾黨一起來支持，相信民眾黨會支持。有閣揆同意權，行政院長就不會完全聽總統的話，要尊重立法院。賴士葆說，他的提案是一整個配套，若民進黨要阻擋，代表實質上也反對廢監院，修憲沒有三黨共識就不到門檻。

翁曉玲說，我國已長期未修憲，但時局變化快，不合時宜或被執政者操弄、扭曲的憲法規定，盼啟動修憲時能一起討論。但翁曉玲認為，就算民進黨不同意恢復閣揆同意權，或不同意總統直接罷免，廢監院仍可做個別處理，她建議做民調，若支持率高的案子，立委們應從善如流。

綠營人士表示，在野恢復閣揆同意權及對權力分立的修憲提案，本質上是企圖透過修改憲法，實質擴大立法權、削弱並癱瘓行政權，執政陣營在修憲委員會上必然採取防禦防線，與其為了廢監院吞下在野黨擴大立法權的條款，維持現狀恐是綠營現階段不得不的體制選擇。

該人士不諱言，廢除考監、落實三權分立，雖是民進黨的長期主張與憲政理想，此次也有陳亭妃等人的提案。政治現實是，修憲不可能如同吃「自助餐」般各取所需，在目前「三黨不過半」的國會生態下，一旦開啟修憲委員會大門，如同「博弈」的戰場將全面失控。

民眾黨人士表示，修憲本身就有一定困難性，包括廢除監察院等議題在內，各政黨內部其實都有不同意見。不過，啟動修憲委員會有其示意效果，遞出連署書代表朝野願意啟動這項工作，讓長期存在的憲政爭議有一個討論的平台。

該人士指出，不只民進黨對部分修憲議題有所保留，國民黨內部對於修憲方向其實也有不同看法，重要的是先讓程序開始運作，後續個別修憲案就待進一步討論。

修憲 監院 陳亭妃 18歲公民權

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