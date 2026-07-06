18歲投票權修法變「照妖鏡」 綠委批藍營打假球：是不是沒自信？

國民黨先前力推18歲公民投票權的修正草案，已過一個月朝野協商期，卻尚未有完成三讀時間規畫，有藍委認為，此刻推動很難說對國民黨縣市長選舉有好處。引發民進黨立委林楚茵反批「打假球」、「照妖鏡照出他們自打嘴巴！」民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜則說，修憲是國家大事，不能只算計黨內的選舉利弊。

民進黨立委林楚茵認為，國民黨現在很多做法都是在打假球，像是之前其實好幾次在18歲公民投票權部分，當時就有修憲委員會，國民黨就是故意用杯葛方式拖延，以至於18歲公民權部分沒有修憲過關，以現在這個狀況，國民黨如果想做，沒有他們做不到的事，其實國民黨要面對的是，「他們是不是對自己沒信心」，還是擔心這些年輕人票不投給他們，「與其在那邊找理由跟藉口，不如就是誠實地去回答他們到底想不想給更多青年參與。」

林楚茵說，18歲公民投票權民進黨過去就是支持的，有非常多的委員都有提案；那民眾黨其實也是支持的，因此在野基本上是沒有阻礙的，「這件事情剛好是一個照妖鏡，就是照出他們自打嘴巴，其實他們自己內部也應該要先整合好。」

民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜也說，上一次18歲公民投票權公投案時國民黨就沒有認真推，所以也就沒有成功通過公投；這一次看起來又開始膽怯，應該就是再次展現沒有誠意。不過，這的確是需要同步修憲的修法，而修憲是國家大事，不能只算計黨內的選舉利弊。上個會期已經有修憲委員會的成立，民進團也一直都願意在憲政討論上與國民黨公開透明地對話，重點不是「誰在推」，而是「什麼時候能完成」，如果國民黨內部有意見，朝野可以來談，也歡迎民眾黨一起加入討論。

一名民眾黨內人士則指出，18歲公民投票權已是國際普遍趨勢，因此黨團也提出相關修法，原則上三黨目前在方向上並無太大歧見。至於是否對於民眾黨年輕選票有加分，該人士認為並不全然，18歲青年政治傾向與投票分布可能同時影響三個政黨，未必會對特定政黨形成明顯優勢。