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影／瓜地馬拉國會議長率團訪台 康特雷斯：永遠對兩國關係忠誠

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
瓜地馬拉共和國國會議長康特雷斯（左）率團來台訪問，外交部政務次長陳明祺（右）親自到場接機。記者黃仲明／攝影
瓜地馬拉共和國國會議長康特雷斯（左）率團來台訪問，外交部政務次長陳明祺（右）親自到場接機。記者黃仲明／攝影

瓜地馬拉共和國國會議長康特雷斯應我國政府邀請，於7月6日至7月10日率團來台訪問，訪團搭乘長榮航空BR-51航班於今天清晨5時53分抵達桃園國際機場，外交部政務次長陳明祺親自到場接機。康特雷斯訪台期間將晉見賴清德總統、會晤外交部部長林佳龍並接受款宴，以及拜會立法院、衛生福利部等政府機關，同時參訪經建文化設施。

康特雷斯於桃機國賓門致詞時表示，非常榮幸能夠踏上台灣這塊土地進行正式的訪問，瓜地馬拉共和國非常愛台灣，也非常呵護這一段雙邊的關係，並對台灣非常忠誠。這一次訪問台灣是希望重申「瓜地馬拉有意願強化雙邊歷史的友誼、相互協助以及合作關係」，希望透過這樣的交流，明確表達嘉惠台瓜兩國人民的立場。

康特雷斯強調，這次瓜地馬拉國會的訪問團是由8個黨團的代表所組成，訪問團充分反映出瓜地馬拉共和國國會對於台瓜雙邊關係的重要性，有著非常團結一致的共識，也堅信此次訪台一定會獲致非常豐碩成果，有助於開啟、開展嶄新的合作契機，並且持續的鞏固兩國之間極為友好的關係。

康特雷斯說，他再次向各位強調，瓜地馬拉永遠都會是台灣最好的朋友，永遠都會對台、瓜兩國之間的關係忠誠與忠實，感謝也祝福瓜地馬拉與台灣的友誼長存。

外交部表示，此行是康特雷斯議長首度訪問我國，訪台期間將晉見賴清德總統，就雙邊合作及共同關切議題交換意見，此外也將會晤外交部部長林佳龍並接受款宴，另將拜會立法院、司法院、大陸委員會及衛生福利部等政府機關，同時參訪經建文化設施。

瓜地馬拉共和國國會議長康特雷斯率團來台訪問，訪團成員由8個黨團的代表組成。記者黃仲明／攝影
瓜地馬拉共和國國會議長康特雷斯率團來台訪問，訪團成員由8個黨團的代表組成。記者黃仲明／攝影

瓜地馬拉共和國國會議長康特雷斯受邀率團來台訪問，他致詞時表示此行是希望重申瓜地馬拉有意願強化「雙邊歷史的友誼、相互協助以及合作關係」。記者黃仲明／攝影
瓜地馬拉共和國國會議長康特雷斯受邀率團來台訪問，他致詞時表示此行是希望重申瓜地馬拉有意願強化「雙邊歷史的友誼、相互協助以及合作關係」。記者黃仲明／攝影

瓜地馬拉 國會 外交部

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