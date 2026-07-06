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瓜地馬拉國會議長率團訪台 重申忠誠支持台瓜邦誼

中央社／ 桃園機場6日電

瓜地馬拉共和國國會議長康崔拉斯今天清晨率團訪台，他在桃機發表談話表示，瓜地馬拉珍視與台灣邦誼，將持續忠誠支持雙邊關係，也期盼透過交流深化合作，嘉惠兩國人民。

瓜地馬拉共和國國會議長康崔拉斯（Luis AlbertoContreras Colíndres，另譯：康特雷斯）應政府邀請，於6日至10日率團來台訪問，訪團於6日搭乘長榮航空BR51班機，於上午6時1分抵達桃園國際機場，外交部政務次長陳明祺也前往國賓門接機表達誠摯歡迎。

康崔拉斯在桃機透過翻譯發表談話表示，訪問團及他很榮幸踏上台灣進行正式訪問，「我們非常愛台灣，也呵護雙邊關係，會對台灣非常的忠誠」。這次訪問兄弟友邦台灣，是希望重申瓜地馬拉有意願強化雙邊歷史的友誼、相互協助以及合作關係，希望透過交流，嘉惠台瓜兩國人民。

康崔拉斯強調，這次瓜地馬拉國會的訪問團是由8個黨團的代表所組成，訪問團充分反映出瓜地馬拉共和國國會，對於台瓜雙邊關係的重要性有著團結一致的共識。

康崔拉斯指出，訪問團堅信這次訪台一定會獲得豐碩成果，有助於開展嶄新的合作契機，並持續鞏固兩國之間極為友好的關係。

康崔拉斯也再次強調，瓜地馬拉永遠都會是台灣最好的朋友，永遠都會對台巴兩國間的關係忠誠與忠實，除了感謝也祝福瓜地馬拉與台灣的友誼長存。一行人隨後在外交部人員引導下通關離去。

外交部表示，此行是康崔拉斯首度來訪問我國，訪台期間將晉見總統賴清德，就雙邊合作及共同關切議題交換意見，此外也將會晤外交部長林佳龍並接受款宴，另外將拜會立法院、司法院、大陸委員會及衛生福利部等政府機關，同時參訪經建文化設施。

瓜地馬拉 國會 康崔拉斯

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