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憂投開票亂象重演 在野提案公投印同張選票

聯合報／ 記者林銘翰唐筱恬鄭媁陳柄亦／台北報導

年底逢九合一選舉，在野黨立委提出多項公投案，國民黨立院黨團主打「鞭刑」及「反廢死」，民眾黨團則聚焦「移轉投票」及「交通罰鍰投入交通建設」。為免重蹈二○一八年亂象，藍白立委也接連提案修正公民投票法，明定公投案全部印在同一張選票。

中選會主委游盈隆日前表示，今年公投數量至關重要，「一個恰恰好，兩個有點多，三個受不了」，籲請朝野考量選務能量。

藍白立委擔心公投數量太多恐造成選務困難，因此提出公投法修正草案解決問題。

國民黨立委賴士葆提出公民投票法第廿一條修正草案，明定公民投票「應全部編印在同一張選票」。賴士葆提案說明指出，公民投票採一案一票方式，不僅造成選務人力資源浪費，也耗費投票人時間，重蹈二○一八年公投逐案投票造成大排長龍，因此仿效美國將所有投票項目印在同一張選票。

民眾黨團提出同條修正草案，參酌美國各州辦理公投經驗，明定公民投票案數如超過一定案數，「應全部印製於同一選票」。

立法院內政委員會召委、國民黨立委廖先翔表示，如果中選會也覺得這是可行的方向，將會盡快排案推動。

公投 游盈隆 中選會 廢死 鞭刑

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