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熱戰公投？冷處理？綠陷兩難

聯合報／ 記者周佑政黃婉婷劉懿萱／台北報導

藍白積極推動公投，為年底選戰增添薪柴。據了解，民進黨內尚在觀察公投提案與成案情況，才會擬定因應策略。不過，黨內人士坦言，鞭刑、反廢死等高度爭議性公投，確實讓執政黨進退兩難；而對於在野公投來勢洶洶，要「熱戰」或是「冷處理」，也成了黨內接下來頭痛的課題。

民進黨人士表示，鞭刑有人權爭議、台灣目前仍存在死刑，賴清德總統上任後也執行過死刑，藍白提出的公投案，都不是為了解決問題，只是為了選舉動員，更是大搞民粹；如果相關提案都成案，府院黨勢必會有清楚論述，向人民說明。

民進黨團副幹事長陳培瑜說，藍白目前提出的公投案，有些是立法就可以達到目的，比如交通罰鍰專用改善道安公投案。

有綠營立委直言，若公投綁大選，恐衝擊縣市首長參選人選情，黨內應提早思考如何應對；但也有民進黨立委說當前討論策略還太早。

公投 民進黨團 賴清德 廢死 鞭刑

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