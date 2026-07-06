熱戰公投？冷處理？綠陷兩難

蘇巧慧最常被提及的身分，是行政院前院長蘇貞昌的女兒。這一層背景讓她比別人更早被看見，但也接受更多檢驗。接受本報專訪時，她沒有避談父親的影響，不過，談得更多的是對新北市政的想像。相較父親留下的政治資產，她更希望選民看見她對新北這個全台最大城市未來的規畫，打造屬於蘇巧慧自己的政治品牌。

2026-07-06 00:00