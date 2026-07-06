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人物側寫／蘇巧慧「真慧衝」 打造個人品牌

聯合報／ 本報記者葉德正林昭彰

蘇巧慧最常被提及的身分，是行政院前院長蘇貞昌的女兒。這一層背景讓她比別人更早被看見，但也接受更多檢驗。接受本報專訪時，她沒有避談父親的影響，不過，談得更多的是對新北市政的想像。相較父親留下的政治資產，她更希望選民看見她對新北這個全台最大城市未來的規畫，打造屬於蘇巧慧自己的政治品牌。

「決戰新北」是二○二六選舉主旋律，藍營要延續政權，綠營想插旗全國最大票倉，蘇巧慧早在前年便站上戰鬥位置，競逐治理四百萬人口的大諸侯。

「政二代」是蘇巧慧的資產、光環，卻也是包袱。蘇貞昌性格鮮明，「衝衝衝」形象深植人心，蘇巧慧提出「真慧衝」專屬口號，巧妙結合父親招牌形象，象徵傳承強大執行力並升級為創新會做事的「慧（會）衝」風格。

「父親本來就是一個對人溫暖、對事嚴格的人。」蘇巧慧毫不避諱談起父親對選情的影響，她比喻，就像水龍頭最上面的螺絲一定要鎖緊，下面指令才不會跑掉，她以台積電追求高良率為例，「我們也是在拚這個」。希望成為什麼樣的市長？她提出三個關鍵字「溫暖、創新、會做事」。希望這三個特質，成為外界認識蘇巧慧印象，而不只是蘇貞昌的女兒。

從三屆立委到挑戰新北市長，蘇巧慧要證明的是，選民提起時想到的是她的理念、風格與治理能力，不是任何人的附屬或延伸。

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