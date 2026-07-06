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蘇巧慧：雙北要共榮 但也要各自精采

聯合報／ 記者林昭彰葉德正蕭白雪王慧瑛／專訪

雙北是共同生活圈，國民黨新北市長參選人李四川頻與台北市長蔣萬安合體，主打「雙北共治」願景。蘇巧慧接受專訪時強調，雙北要共好共榮，和共治不同，像兩家餐廳競合，不能失去主體性，才能各自精采。

每天有數十萬人跨縣市通勤、通學，雙北人在工作、就學、生活、交通緊密相連。選戰策略上，李四川與蔣萬安、現任新北市長侯友宜強強聯手，藍營雙北朝聯合作戰模式，從捷運、交通、社福等面向勾勒雙北共治藍圖。

蘇巧慧強調，雙北本來就是共同生活圈，「在台北市上班的有六成是新北的孩子吧」；但她更想追求的是「共好共榮」，既要各自走出特色、彼此競爭，也要共同努力，這與共治是不一樣狀態。

就像遊說廠商把企業總部設在新北，蘇巧慧說，很多員工會開心，不用跨河塞車到對面城市上班，只要老闆過來就好。

「人民沒有在管行政界線的。」蘇巧慧說，百姓在意的是生活周圍環境是否夠好，對市民有利，合作一起變好是大家樂見的。

但她認為，城市之間還要有競爭，就像兩家餐廳，各自聘請不同大廚、設計不同菜單，做出各自的特色菜，口味一定會不一樣，顧客才有更多選擇，這是好事。

不過，蘇巧慧也坦言，在食品安全、勞工安全等基礎架構，雙北要堅守共同標準；互相學習、合作、競爭，卻又各自精采演出，「這樣的城市關係是我比較喜歡的」。

蘇巧慧分析，新北過去長期被定位為台北的衛星城市，未來應該讓廿九個行政區能展現自己特色，每一區都是一顆閃亮的星星，她提出「新北亮晶晶」概念，透過「皇冠海岸」、「鑽石山城」等城市品牌，串聯山海觀光資源，讓新北從衛星變繁星，未來她將進一步擦亮每一區識別度，目標是「衛星變繁星，新北亮晶晶」，串連山海資源，將新北推向國際舞台。

雙北 蔣萬安 李四川 蘇巧慧

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