「新北隊長」蘇巧慧：整合派系 全力拚翻轉

前年七月，立委蘇巧慧表態爭取參選新北市長，過去七百多天走遍廿九個行政區，民調從落後藍營對手逾廿個百分點，到步步近逼，被綠營議員參選人稱許是節奏感很好的母雞，有黨內人士形容「這是廿多年來，（民進黨）最接近新北勝選的一次」。主帥求勝意志強烈，整合新北各派系力量，加上府院黨助攻，力拚翻轉全台最大城。

接受聯合報專訪時，蘇巧慧說，她寫下一項選舉紀錄，距投票兩年多前便表態爭取新北市長參選門票，並依黨內制度完成提名程序；有人質疑表態時機太早，她想法是既然要爭取四百萬市民信任，就應提早接受檢驗，「讓選民看到我的態度、檢視問政表現，真心換真心是唯一策略」。

這段日子走遍山海城鄉，每個地方反覆拜訪，拿手歌「粉紅超跑」唱過幾百回，也能從容切換成小朋友熟悉的「水獺媽媽」，累積各年齡層「巧粉」。她說，和群眾互動是最真實的「體感」，對勝選有信心。

多份民調指蘇在廿至卅九歲族群支持度有優勢。蘇巧慧說，一路走來沒刻意經營年輕選票，但擅用新觀念解決老問題，關注地方文化、產業、交通等議題，用新方式讓更多人看見新北的光。

如何爭取中高齡及未表態選民支持？蘇巧慧說，各家民調都會參考，期許成為全方位市長，兼顧各地區、世代或各行各業需求，提出涵蓋福利、家庭照護、青年、產業、觀光等不同面向政見，包括「六大福利政見」、「四大青年支持政見」、「三大家庭照顧政見」、「三大毛孩政見」等。

對手國民黨參選人李四川主打「拿鐵槌的人」訴求專業形象，蘇巧慧直言，副市長、局處首長可以專精單一領域，市長則是全方位，最重要是統合、協調與領導能力，抓定施政方向，帶領團隊解決問題。

身兼民進黨新北市黨部主委，坐轎也抬轎，扮演綠營「新北隊長」，帶領黨提名的卅四名議員參選人合體作戰，她說，此次特別能感受到「大家一起」氛圍。

她在訪談中細數多位議員參選人的特質，不僅要爭取跨派系的支持，也要扮演最強母雞角色。

如果當選，她表示，上任後將優先檢視市府總預算，盡快將福利、家庭照護及城市發展等政見納入施政規畫，加速落實，將新北打造成為在地人認同、外地人喜歡的城市。

藍白合作來勢洶洶，蘇巧慧說，「我想爭取的是這個機會，沒考慮對手是誰」，會照著自己步調，爭取帶領四百萬新北市民一起前進的機會。