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我設澳洲伯斯辦事處遭打壓？外交部：不容大陸置喙

中央社／ 台北5日電
中華民國外交部。（本報系資料照）
中華民國外交部。（本報系資料照）

澳媒報導，北京以「一中原則」為由，敦促澳洲政府阻止台灣在伯斯設立辦事處。外交部今天譴責中國無理打壓台灣與各國交往，並重申兩岸互不隸屬，台灣參與國際事務，絕不容中國置喙。

澳媒The Nightly報導，中國政府告訴「西澳人報」（The West Australian），中國駐澳洲大使館向澳洲外貿部正式提出抗議，反對台灣在西澳伯斯（Perth）設立辦事處，並敦促澳洲政府遵守「一中原則」。而台灣駐澳洲代表處今年初向「西澳人報」證實已提出設立駐伯斯辦事處的提案。澳洲外貿部並未就台灣新設處的申請，或中方阻撓的說法做出回應。

該報導提到，隨著美國與澳洲在關鍵礦物深化合作，以及美軍在斯特林海軍基地（HMAS Stirling）部署潛艦的計畫，西澳在國際戰略的重要性顯著提高。

對此，外交部今天回覆中央社提問表示，針對中國在國際上無理打壓台灣與各國交往及國際空間，外交部予以譴責並嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，台灣持續與國際社會交往並積極參與各項國際事務，絕不容中國置喙。

外交部提到，台灣珍視台澳雙邊長久、互惠及友好的夥伴關係，台灣將持續與理念相近夥伴國家攜手合作，共同促進區域和平、穩定與繁榮。

針對駐伯斯辦事處的設立進度，外交部則說，暫無更多可以提供的資訊。

目前台灣在澳洲除有位於坎培拉的駐澳洲代表處，在雪梨、墨爾本以及布里斯本皆設有辦事處。

外交部 一中原則 澳洲

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