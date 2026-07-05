總統吃狗糧大讚很香 謝寒冰點破元首安全義務：隨便吃很危險

總統賴清德於3日出席「台北寵物用品展」時，在現場親自試吃狗糧，並笑著表示「好吃啊！很香！」引發各界關注。對此，媒體人謝寒冰在4日的政論節目中指出，重點並不在於狗糧本身能不能吃，而是身為總統，一舉一動與個人安危都攸關國家整體安全，這類未經嚴格把關的食物「不應該順手接過就吃」，且旁邊的維安人員也應適時出面婉拒，點破了元首在公開場合中的維安與自覺問題。

媒體人謝寒冰4日在《中天辣晚報》節目中分析，其實市面上的狗糧大部分都可以吃，除非有一些是接近沒有烹煮過的，否則基本上一般人都可以食用，實際上也有很多人吃過，因此「能不能吃」並非核心焦點。謝寒冰強調，重點在於賴清德此時的身份是國家元首，而不是正在地方基層參與選舉的候選人，總統的安危就是整個國家的安危，因此即便是普通食物，也不應該在現場順手接了就直接入口。

謝寒冰進一步指出，通常在這種突發狀況出現時，總統身旁的專業維安人員其實應該要第一時間主動上前，禮貌性地向熱情商家表示：「抱歉，不好意思，這個可能不太方便」，協助隔絕潛在風險。然而，台灣可能因為長年以來太少發生重大的維安問題，導致整體環境與相關人員對這類細節比較不在意。

針對公開行程的安全性，謝寒冰直言，寵物用品展對總統而言是屬於維安難度非常高的危險場合，元首其實盡量不要在這種人潮擁擠的地方出現。因為在這種環境下，誰也沒有把握會發生什麼事，如果有人突然從旁邊走過去發動攻擊，後果不堪設想。他表示，雖然在台灣理論上不太容易發生嚴重事故，但也不是完全不可能，即便對方做的不是傷害性行為，而是丟皮鞋等侮辱性舉動，都會造成負面影響。

謝寒冰點出，總統本身也具備主動配合維安的義務，應該要有自我防護的自覺，盡量避免將自己置於維安困難的環境中。面對展覽現場攤商盛情難卻的狀況，總統其實可以順勢拿在手上就好了，接著在攝影機與鏡頭沒有注意的時候，再將食物轉交給旁邊的隨扈處理，如此一來既能顧及現場親民的互動氛圍，也能穩穩把關國家元首的最高安全界線。