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愛文芒果銷法1顆6、700元？謝龍介批「攏係假」 農業局回應三箭穩市場

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
立委謝龍介（左二）今表示，政府大力宣傳台灣愛文芒果銷到法國單顆售價6、700元，其實「攏係假」引發熱議。記者謝進盛／攝影
立委謝龍介（左二）今表示，政府大力宣傳台灣愛文芒果銷到法國單顆售價6、700元，其實「攏係假」引發熱議。記者謝進盛／攝影

立委謝龍介今表示，政府日來大力宣傳台灣愛文芒果銷到法國單顆售價6、700元，其實「攏係假」，因實際上農民單顆所得不到40元，這根本沒意義。南市府則說，持續以內銷、外銷、加工三支箭穩定市場，迄今價格算穩定。

台南市議會、南市農產品促銷協會、市議員蔡育輝、蔡淑惠服務處今在民治議事廳辦理台南新營芒果節暨議長盃吃芒果冰比賽，投入台南市長選舉的謝龍介出席時肯定市議員蔡育輝等人投入活動幫助農民。

謝龍介隨即話鋒一轉提及政府日來大力宣傳台灣愛文芒果銷到法國單顆售價6、700元，其實「攏係假」，因賣到法國的總數量其實20 呎標準貨櫃（內部可用空間約長5.9公尺、寬 2.35公尺、高2.39公尺）的一半，約等於台南產量的0.0023%，意即數量相當稀少。

謝龍介進一步說，「豐收的時候就是農民流目屎的時候」、農產品不應該有政治，也不需要有色彩」，所謂單顆在法國賣到6、700元的芒果，以上周來說，12粒裝每公斤向農民收購價才105元，14粒裝每公斤75元，16粒裝的每公斤60元，18粒裝的每公斤約50元，平均來說，農民每顆芒果收成不到40元，今宣傳在法國單顆賣到6、700元，對農民來說沒意義。

謝龍介指出，國民黨過去賣很多農產品幫助農民，不是中國大陸來買芒果，農民就會大富大貴，重要的是要有通路，豐收的時候價格就不會崩盤，這樣農民才會賺錢。

南市府指出，目前芒果銷售就是祭出內、外銷、加工三箭齊發穩定市場，市府持續不斷拓展通路，市長更是馬不停蹄行銷台南芒果等農特產品，就是設法要將台南優質農產品行銷到各地。

不願曝光的盤商則說，農產品拓展外銷市場對台灣來說相當必要，透過冷鏈及運輸、通路等費用，價格當然比內銷高出許多，刻意的著墨在價格，到頭來農民反易受害。

農業局也說，目前正是台南芒果大出時候，估計已採收7成，雖有銷售壓力，最新在台北農產果菜市場每公斤行情50多元，迄今銷售穩定，在各界努力下，今年芒果產銷有信心過關。

謝龍介 芒果 蔡淑惠

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