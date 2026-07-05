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改革不可避免得罪一些人 沈春華重提奧運「聖筊」：別讓李洋孤單

聯合新聞網／ 綜合報導
運動部長李洋日前公開澄清，自己目前沒有請辭打算。 圖／聯合報資料照片
運動部長李洋日前公開澄清，自己目前沒有請辭打算。 圖／聯合報資料照片

運動部長李洋日前傳出「請辭」風聲，他1日出面澄清，強調聽聞消息時相當錯愕，並沒有請辭打算。外界也關注，這波風聲是否與改革觸動既有利益有關。對此，資深媒體人沈春華在臉書發文力挺李洋，並以當年李洋、王齊麟奧運奪金時的「聖筊」畫面為喻，喊話民眾用支持與信任，為李洋「擲出一個聖筊」。

沈春華表示，許多人都還記得，李洋與王齊麟當年在奧運賽場贏得勝利後，兩人激動倒地，一正一反，形成球迷口中的「聖筊」。她形容，那不只是可愛的巧合，更像是全民共同許下的願望，希望台灣體育一路向前。

她指出，李洋卸下球衣後，踏上人生另一個賽道，成為中華民國第一位運動部部長、台灣史上最年輕的中央部會首長之一，也是第一位由奧運金牌選手出身的中央部會首長，這項人事安排確實令人耳目一新，國人也給予高度期待。

沈春華說，李洋過去是在球場上迎擊變化球的運動員，如今則轉身成為必須面對改革路上各種變化球的政策推動者。對一位初入政壇的政治新兵而言，想必戒慎恐懼，但「改革，從來不會沒有阻力」，因為改革最大的特點，就是它不會讓所有人都舒服。

她認為，李洋已用具體行動證明，他不是只想帶著奧運金牌光環、安安穩穩做部長的人。除了推動全民體育，他也開始整理長年累積的制度問題，包括檢討補助、改革協會治理、重新分配公共資源、增強行政效能，也因此不可避免地碰觸既有利益，甚至得罪一些人。

沈春華強調，一位部長值不值得支持，未必只看他得罪了多少人，更重要的是，他是否願意為了公共利益，承擔改革的代價。她也反問，「但運動精神不正是如此嗎？」在面對壓力甚至挫折時，依然堅持、奮力前進。

她最後喊話，當年李洋與王齊麟用球拍，為台灣擲出一個世界都看見的「聖筊」；如今李洋走進攸關台灣體育未來的改革賽場，社會是否也應該用支持與信任，為李部長擲出一個「聖筊」。沈春華表示，運動精神從來不只存在球場，也存在人生每一個轉折處，更存在每一條不容易走的改革道路上，「願每一位為理想奮戰到底的人，都不覺得孤單」。

奧運 李洋 沈春華 王齊麟 運動

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