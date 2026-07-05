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要求道歉被稱「好心被雷親」黃國昌再嗆：正是沈伯洋的認知作戰

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌(左)今天上午出席中正萬華議員參選人吳怡萱位於南機場的競選總部成立。記者林麗玉／攝影
民眾黨主席黃國昌(左)今天上午出席中正萬華議員參選人吳怡萱位於南機場的競選總部成立。記者林麗玉／攝影

去年鏡報指民眾黨主席黃國昌2021年前後多次前往香港，並影射黃與「境外敵對勢力金流」有關，遭黃提告敗訴。黃昨臉書質疑沈伯洋過去曾配合媒體抹黑他，如今被打臉要不要道歉。沈今表示，當時都是根據公開事實評論，現在被要求道歉「好心被雷親」。黃國昌今受訪被問及沈伯洋今天的回應，黃說，早就預料到了。

黃國昌今天上午出席中正萬華議員參選人吳怡萱位於南機場的競選總部成立，對於沈伯洋今天的回應，黃國昌說，他昨天就預料到了，所以他昨天在接受媒體訪問時就說，不要到時候又推給做「假新聞」的媒體說「沒有啊，我只是引述媒體的報導啊」。

黃國昌也嗆，這反映出來的是什麼？沈伯洋反映出來的，就是在台灣，民進黨「黨檢媒」一體下，一開始第一線先找一些根本不負責任、講話完全不用負責任的人，出來散播假訊息，然後媒體進一步綠媒、側翼大幅跟進，結果連政治人物也跑來蹭。「這不就是沈伯洋口中的認知作戰嗎？」

怎麼沈伯洋遇到自家人，所做的醜事，他當初怎麼告訴大家「我們要反對認知作戰」、「要抗拒假訊息」，他自己的標準變得這麼低？但覺得更重要的事情，是在致癌的食用油這件事情上，沈伯洋可能忘了，他除了是北市長想要參選的人之外，他更重要的職責是立法委員。身為一個立法委員，看到衛福部、看到食藥署如此荒腔走板的表現，結果他好像忘了，他還在領立委的薪水。

他的助理全部都是用立法院的錢在聘的，結果對於食藥署這種罔顧人民食安的事情，一句批評、一句監督都沒有？然後監督的對象，變成了是台北市長蔣萬安。沈伯洋要不要考慮一下，他是不是應該來參選台北市的議員？這樣子的話，可能才符合民主政治裡面，權力監督制衡的原則。

沈伯洋 黃國昌 吳怡萱

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