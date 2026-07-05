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台北101點燈慶美國國慶 林佳龍：台美關係歷久彌新

中央社／ 台北5日電

美國慶祝獨立250週年，台北101點亮紅、白、藍3色燈同慶。外交部長林佳龍在社群媒體指出，台美關係是台灣最重要的對外關係之一，近年來在科技、經貿、安全等領域展現歷久彌新的夥伴關係。

美國慶祝獨立建國250週年，在全球重要地標舉辦「Freedom 250 全球點燈活動」，台北101於4日晚間點亮紅、白、藍光芒，外牆閃爍「美台友誼長長久久」字樣。立法院長韓國瑜、外交部長林佳龍、美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）及台北101董事長賈永婕出席點燈活動。

林佳龍於臉書發文表示，這次點燈活動除台北101外，法國巴黎鐵塔、德國布蘭登堡門及韓國首爾塔等世界知名地標也同步響應，同慶美國250歲「生日快樂」。此外，高雄流行音樂中心、中鋼總部大樓、衛武營及松山文創園區等地也同步點亮燈光，共襄盛舉。

林佳龍指出，台美關係是台灣最重要的對外關係之一，雙方在共享民主、自由等共同價值基礎上，近年來在科技、經貿、安全等領域持續深化發展，展現歷久彌新的夥伴關係。

林佳龍提到，隨著台積電及相關供應鏈持續擴大在美國亞利桑那州鳳凰城的投資布局，加上中華航空及星宇航空陸續開闢台北直飛鳳凰城航線，帶動觀光及探親需求，外交部即將在鳳凰城設立台灣第14個駐美服務據點，提供當地民眾更完善服務。

林佳龍強調，很高興值此美國250週年國慶的重要時刻宣布設立駐鳳凰城辦事處，也期待透過鳳凰城辦事處，強化台美各項連結，一起打造民主、和平與繁榮的未來。

台北101 林佳龍 台美關係 美國

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