盧秀燕五個字諧音表態挑戰2028？趙少康直白說：就是在準備2028選舉

國民黨黨主席鄭麗文與台中市長盧秀燕、市長參選人江啟臣同框，盧以特製桌牌贈江啟臣，強調8年前選市長「秀燕江啟程」，今年是「秀燕交啟程」。外界因諧音「秀燕將啟程」，聯想盧秀燕有意挑戰總統大位。中廣前董事長趙少康說，「盧秀燕就是在準備2028的選舉。」

趙少康今天上午出席吳怡萱競選總部成立受訪，對於盧秀燕昨天喊8年前選市長「秀燕江啟程」，今年是「秀燕交啟程」，是不是挑戰2028起手式？

趙說，盧秀燕最近發表很多議題，包括無人機、跟AIT谷立言合辦無人機論壇等，盧秀燕的動作很明顯，「我認爲盧秀燕就是在準備2028的選舉」。盧也許自己不方便講，但是他從旁邊的觀察，應該是這樣。

趙說，他覺得這很正常，黨主席鄭麗文昨天不是講，國民黨的大太陽越多越好嘛，本來就是這樣的政黨競爭，有多人願意競爭，這是一件好事。

另外，媒體也問趙，怎麼看立委萬美玲的兒子被爆出霸凌爭議？現在還有受害人出面指控。趙少康說，選舉的時候祖宗八代各種事都會被拿出來，這個事情到底實際上怎麼樣，他也不清楚，既然外面有這樣的批評，萬美玲應該會對外做一個清楚說明。不過選舉，民進黨高雄市長參選人不是也被談及兒子疑似霸凌？所以這種事情就看看他們到底怎麼解釋、怎麼說明，他們應該是會說明。