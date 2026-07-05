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民進黨不滿譴責中國大陸提案遭藍白否決無法排入立法院院會討論事項
民進黨立法院黨團提案譴責中國大陸民族團結進步促進法上路，未能在立法院院會表決通過，無法排入討論事項議程。民進黨中國部指出，當民主國家共同反對跨國鎮壓時，藍白卻選擇讓台灣的國會不討論，台灣民眾應該記住這次表決，不只是一次程序投票，更是一次價值的選擇。
民進黨中國部表示，中國民族團結進步促進法不是一般國內法，是企圖將中共的政治控制擴張到全世界，讓海外人士、港澳居民，甚至台灣民眾，都可能因為言論或立場，成為其追究對象。
民進黨中國部說，面對這樣一部引發國際高度警戒的法律，民進黨團提出譴責案，希望立法院向國際社會表達立場，譴責中共利用惡法進行跨國鎮壓、侵害人權，守護台灣人民安全與自由。沒想到，藍白60名立委聯手投下反對票，讓譴責案連討論機會都沒有，程序階段遭到封殺。
民進黨中國部表示，當全世界都在警告中國惡法，為什麼國民黨還在替中共找理由開脫，甚至不惜站在國際民主社會的對立面；不僅如此，國民黨、民眾黨聯手阻擋立法院討論中國惡法，藍白為何那麼害怕討論中國惡法。
民進黨中國部指出，當國際社會看到中國極權擴張所帶來的人權危機時，國民黨忙著替中共尋找藉口，甚至把台灣政府提醒民眾提高警覺，刻意扭曲成製造恐懼。
民進黨中國部表示，台灣民眾應該記住這次表決，當世界各國都在警戒中國惡法帶來威脅，只有國民黨還在替中共開脫，當民主國家共同反對跨國鎮壓時，藍白卻選擇讓台灣的國會不討論。這次表決，不只是一次程序投票，更是一次價值選擇。
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