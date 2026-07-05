羅廷瑋說文化部預算來自納稅人 請李遠為傲慢態度下台

國民黨立委羅廷今天表示，請文化部長李遠向全民道歉，也請李遠為了自己的態度下台。李遠在立法院審查預算時道歉，審查完翻臉，李遠的道歉，只能說廉價，完全不值得一提。

李遠昨天出席記者會時，提到在立法院為Taiwan Plus和電影「功夫」道歉，是為了保住預算。羅廷瑋表示，李遠曾說不論在立法院說了什麼，都是為了要保住預算。但李遠可能忘了，政府預算每一分每一毛，都是人民辛苦的血汗錢。這些預算不是文化部的私房錢，也不是官員自己口袋掏出來的。

羅廷瑋指出，民眾每一天為了生活奔波，每一塊錢都要精打細算的時候，李遠覺得只要能夠將預算保住，在審查預算時，說什麼都無所謂，這就是對納稅人的傲慢。

羅廷瑋請李遠向全民道歉，也請李遠為了自己的態度下台，台灣人民需要的是會做事的官員，不是會演戲的官員， TaiwanPlus花了人民納稅錢將近百億。希望民進黨放下傲慢，好好的檢討政策。