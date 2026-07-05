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遭黃國昌批配合媒體散播假訊息逼道歉 沈伯洋苦笑：好心被雷親

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
鏡報指民眾黨主席黃國昌2021年前後多次前往香港，並影射黃與「境外敵對勢力金流」有關，遭黃提告敗訴，黃國昌要求曾評論此事沈伯洋道歉，沈今還原稱當下講了對於這個事實是否真實還要再查證，現在被質疑「好心被雷親」。記者林伯東／攝影
鏡報指民眾黨主席黃國昌2021年前後多次前往香港，並影射黃與「境外敵對勢力金流」有關，遭黃提告敗訴，黃國昌要求曾評論此事沈伯洋道歉，沈今還原稱當下講了對於這個事實是否真實還要再查證，現在被質疑「好心被雷親」。記者林伯東／攝影

鏡報指民眾黨主席黃國昌2021年前後多次前往香港，並影射黃與「境外敵對勢力金流」有關，遭黃提告敗訴。黃昨天在臉書質疑身為立委台北市長參選人沈伯洋過去曾配合該媒體抹黑他，如今被打臉要不要道歉。沈表示，當時都是根據公開事實評論，甚至有說這個事實是否真實，還要再查證，現在被要求道歉，「好心被雷親」。

黃國昌昨在臉書貼文表示，去年，民進黨一大堆人包括現在要選台北市長的沈伯洋，配合鏡報一條龍抹黑他去香港，沈伯洋甚至還說「笑死。台灣的悲哀。」結果，昨天鏡報敗訴後，民進黨一片靜默，彷彿當一切沒發生過。

黃國昌反問沈伯洋，配合鏡報散布假訊息，現在被法院打臉了，要不要公開道歉？

沈伯洋今到士林慈誠宮、士林市長參拜掃街，被媒體問到該題先是苦笑，他表示，黃國昌很喜歡問別人要不要道歉，他當時所有發言，完整紀錄在網路上都還看得到，都是根據於公開事實做的評論，而且當下還講了對於這個事實是否真實，還要再查證，現在被質疑真的是「好心被雷親」就算了，那是黃個人風格。

鏡報指民眾黨主席黃國昌2021年前後多次前往香港，並影射黃與「境外敵對勢力金流」有關，遭黃提告敗訴，黃國昌要求曾評論此事沈伯洋道歉，沈今還原稱當下講了對於這個事實是否真實還要再查證，現在被質疑「好心被雷親」。記者林伯東／攝影
鏡報指民眾黨主席黃國昌2021年前後多次前往香港，並影射黃與「境外敵對勢力金流」有關，遭黃提告敗訴，黃國昌要求曾評論此事沈伯洋道歉，沈今還原稱當下講了對於這個事實是否真實還要再查證，現在被質疑「好心被雷親」。記者林伯東／攝影

鏡報指民眾黨主席黃國昌2021年前後多次前往香港，並影射黃與「境外敵對勢力金流」有關，遭黃提告敗訴，黃國昌要求曾評論此事沈伯洋道歉，沈今還原稱當下講了對於這個事實是否真實還要再查證，現在被質疑「好心被雷親」。記者林伯東／攝影
鏡報指民眾黨主席黃國昌2021年前後多次前往香港，並影射黃與「境外敵對勢力金流」有關，遭黃提告敗訴，黃國昌要求曾評論此事沈伯洋道歉，沈今還原稱當下講了對於這個事實是否真實還要再查證，現在被質疑「好心被雷親」。記者林伯東／攝影

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