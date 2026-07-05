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柯文哲強調「冷錢包」贈禮從沒用過 再嗆賴總統別把司法當政治工具

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲今早陪同民眾黨桃園市龜山區議員參選人周曉芸等人參香祈福。記者朱冠諭／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今早陪同民眾黨桃園市龜山區議員參選人周曉芸等人參香祈福。記者朱冠諭／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪日前在臉書透露，檢廉當年在住家搜出的「冷錢包」，是某新創業者致贈的禮品。柯文哲今天受訪回應強調，該物是他任市長期間出席新創團體年會所獲的大會禮品，從未使用；他也嗆聲賴清德總統，「不要用司法當政治工具，這是很嚴重的警告。」

柯文哲今早陪同民眾黨桃園市龜山區議員參選人周曉芸等人參香祈福，下午則將陪同八德區議員參選人林晏良至各地參訪。他上午接受媒體訪問，談到陳佩琪發文內容時表示，當年檢察官到他家搜索時看到那只冷錢包如獲至寶，以為他有加密貨幣，事實上這是他擔任市長時出席新創團體年會的大會贈禮，回家後隨手擺進抽屜就沒再動過。

柯文哲說，他昨已警告賴清德不要再用司法當政治工具，當年搜索票所列事項，與後來起訴、判決內容完全對不上，辦案手法是先找一個不相干的理由把人關起來，再去搜索黨中央、住家，扣押手機與電腦資料後開始編織罪名，「這個不是辦人，就是押人。」

柯文哲說，絕大多數司法工作者都是善良的，但少數幾個檢察官的作為，連民間司改會都出面呼籲偵查不公開，「台北地檢處淪為政治打手，這是台灣人民普遍的印象」，當年搜索扣押的資料並未出現在起訴書、也沒有出現在法庭上，如今卻由鏡新聞每周拿出來報導，「這資料是誰給的？難道不是台北地檢署嗎？」全國老百姓都在看，不要再幹這種不要臉的事。

民眾黨創黨主席柯文哲今早陪同民眾黨桃園市龜山區議員參選人周曉芸等人參香祈福。記者朱冠諭／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今早陪同民眾黨桃園市龜山區議員參選人周曉芸等人參香祈福。記者朱冠諭／攝影

柯文哲 陳佩琪 周曉芸 民眾黨

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