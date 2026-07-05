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政院核定焦國恩任鳳凰城處長 吳正偉調升斐濟大使

中央社／ 台北5日電

駐外人事異動，首任駐鳳凰城辦事處確定由台美會副秘書長焦國恩出任。此外，行政院核定，駐雪梨辦事處長吳正偉調升駐斐濟大使。

外交部日前宣布，將在美國亞利桑納州鳳凰城設立「駐鳳凰城台北經濟文化辦事處」，目前各項籌備工作正進行中。行政院已核定，台灣美國事務委員會副秘書長焦國恩將擔任首任駐鳳凰城辦事處處長。

焦國恩為職業外交官，其雙胞胎弟弟則是北美司副司長焦國祐。知情官員表示，焦國恩自國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長期間即在部長辦公室服務，直至現今雖然擔任台美會副秘書長，但也同時在外交部長林佳龍辦公室參與對外關係與政策協商協調工作。焦國恩已返國歷練一段時間符合外交人員外派時程規劃。

官員指出， 近年台美科技與經貿合作持續深化，隨著台灣企業擴大赴美投資，半導體及高科技供應鏈持續在亞利桑那州布局，也帶動台美雙向投資及產業合作日益緊密。由外交部長辦公室最資深幕僚出任駐鳳凰城辦事處首任處長，展現外交部長林佳龍對新設館處及台美科技經貿合作的高度重視。

此外，行政院也已核定，駐雪梨辦事處長吳正偉調升駐斐濟大使，拉美司副司長盧朝睿調升駐秘魯代表。

斐濟 鳳凰城 政院 外交部

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