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藍白否決中國民族團結法譴責案 綠：民眾應記住

中央社／ 台北5日電
中國施行「民族團結進步促進法」，民進黨立法院黨團提案譴責，立法院會藍白挾人數優勢否決。聯合報系資料照
中國施行「民族團結進步促進法」，民進黨立法院黨團提案譴責，立法院會藍白挾人數優勢否決。聯合報系資料照

中國施行「民族團結進步促進法」，民進黨立法院黨團提案譴責，立法院會藍白挾人數優勢否決。民進黨中國部今天提醒，當民主國家共同反對「跨國鎮壓」時，藍白卻選擇讓台灣的國會不討論，台灣民眾應該記住這次表決，「不只是一次程序投票，更是一次價值的選擇。」

民進黨中國部今天透過臉書專頁發文指出，中國「民族團結進步促進法」上路。這部法律不是一般的國內法，而是企圖將中共的政治控制擴張到全世界，讓海外人士、港澳居民，甚至台灣民眾，都可能因為言論或立場而成為其追究對象。

民進黨中國部表示，面對這樣一部引發國際高度警戒的法律，民進黨立法院黨團提出譴責案，希望立法院向國際社會表達立場，譴責中共利用惡法進行「跨國鎮壓」、侵害人權，守護台灣人民安全與自由。沒想到，藍白60名立委竟然聯手投下反對票，讓譴責案連討論的機會都沒有，在程序階段就遭到封殺。

民進黨中國部質疑，當全世界都在警告中國惡法，為什麼國民黨還在替中共找理由開脫，甚至不惜站在國際民主社會的對立面；不僅如此，國民黨、民眾黨還聯手阻擋立法院討論中國惡法，藍白為何那麼害怕討論中國惡法。

民進黨中國部指出，當國際社會看到中國極權擴張所帶來的人權危機時，國民黨卻忙著替中共尋找藉口，甚至把台灣政府提醒民眾提高警覺，刻意扭曲成「製造恐懼」。

民進黨中國部表示，台灣民眾應該記住這次表決；當世界各國都在警戒中國惡法帶來威脅，只有國民黨還在替中共開脫，當民主國家共同反對「跨國鎮壓」時，藍白卻選擇讓台灣的國會不討論。這次表決，不只是一次程序投票，更是一次價值選擇。

民進黨 中共 國會 中國 國民黨

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