【專家之眼】連綠營自己人都能套進去的「統戰定義」

賴政府剛在6月宣稱海峽論壇是統戰平台，放話查處以預錄影片參與的台東縣長饒慶鈴，引發為農民還是被統戰爭議，近日陸委會大官就定義了何謂「統戰」。從規範明確性角度來說，這個開始不是壞事，畢竟官員金口一開，大家能藉此瞭解遵循方向。

然而，一個好的定義至少可以解決兩個問題：一、指出對象；二、排除非指涉對象。可是這次大官創造的定義既無法排除自己人，也無法精確指出所針對者的問題，大家恐怕還是搞不清楚。

官員定義統戰如下：中共辦活動，如果讓你能夠出席講話，一定要先確定會講什麼話，講的話一定要配合我說的話，才會讓你出席，這類活動的共同特色，就是只能附和中共官方立場，不會讓「不同的意見」出現。「類似活動的固定規則跟模式，在我們看來就是不證自明的統戰活動」。

大官再細講活動規格和固定模式，就是中共官員在發表如何統一台灣、統一之後會有哪些好處等演說，下面排排坐表示來的人都認同。再進而表示，大家的爭議不是在於「是不是統戰活動」，而是有些人認為「即使是統戰活動還是想去參加」，並拿在野黨副主席參加的海峽論壇、中山論壇，以及兩岸青年高峰會當被統戰例子。

該定義的問題，首先是無法排除綠營自己人。因為之前綠營那麼多人去大陸出席講話，有沒有配合中共？若以在講話內容裡是否提及中華民國、總統作為判斷標準，藍營已表述過中華民國的立場了。再細究其他議題：陳菊在時任國台辦主任面前呼籲兩岸應多交流；謝長廷在訪陸時會見時任國務委員、國台辦主任與海協會長表示，在國際上有些不涉及主權、不同性質的領域，大陸應該給台灣更大的活動空間。

如果用賴政府說法來看，陳不揭露中共模式就叫兩岸多交流，是想配合中共統戰綠營？而謝跟中共商量台灣國際空間，事先是否也經過中共同意？類似話題鄭習會也提到，鄭主席甚至講到希望參與有主權意涵的國際組織，謝是不是更該比照視為中共同路人？

其他更是族繁不及備載。陳水扁、賴清德、呂秀蓮、蕭美琴、林佳龍等人，都有訪問大陸甚至公開講話經歷。若按陸委會大官定義檢視綠營高層，哪個往訪大陸、出席會見，沒有配合中共？

其次，定義也無法描述被針對者。瀏覽大官特別點名的在野黨副主席於三場活動講話內容，談歷史，講和平，甚至唸歌詞，到底哪部分提到「統一」、認同「統一」？推測大官舉例，其實是為了印證對方「即使是統戰活動還是想去參加」。然而，從因果順序來說，政府應該先釐清何謂統戰，才有為何一直想參加統戰活動的爭議。

再把定義用於本文開始提到的饒縣長案例。大官所言也無法確定她被統戰了。因為她發言只談到賣水果，也並沒有在下面排排坐表示認同其他發言。如此一來，大官到底在忙什麼？

如果說大官政務繁忙，沒有細心準備對統戰定義，看來也不像。畢竟他費心想把爭議從「是不是統戰活動」，引導成「是統戰活動還是想去參加」。但如果熟悉中共統戰過往，就會知道大官定義其實開始就搞錯了統戰目的。

中共國台辦在6月特別解釋過，統戰的主要意涵是「團結」，是凝聚人心、匯聚力量。為了要匯聚力量，統戰主題從來也不是為了尋找附和者。如是，中共以前力小勢弱時，就不會有愈來愈多可團結的對象了；就因為是要注意擴大可以團結的隊伍，所以才藉各種機會去「交朋友」。這並非是在找附和者的概念。對方都把答案講給台灣聽了，不料賴政府大官還是給了如此定義。

為了解決爭議，理論上該建議政府認真提出一套能區分、檢驗「統戰」的標準。然而，賴政府已把大陸研究搞成「研究台灣應如何看中國」的「中國研究」，他們恐怕沒有定義能力。

真正問題或許是：隨著時空環境不同，中共統戰團結功力早就不如內戰時期，綠營卻堅持藉此以利選舉，給人戴紅帽分裂台灣，恐怕沒有解決爭議的動機；因此當前中共統戰最重要能力不是團結，而是分裂，綠營所為才是真正幫了中共大忙吧。