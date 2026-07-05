賴總統寵物展大採購　「親口」認證肉條很對斑斑胃口

總統賴清德昨天在台北寵物用品展現場「試吃」寵物肉乾，引發關注。賴總統今天晚間發布影片，他將試吃的肉乾帶回去跟斑斑分享，影片裡可見斑斑吃得津津有味，而個性害羞的Murphy則在身後遊走、不願入鏡。

賴總統昨天出席台北寵物用品展並參觀攤位，其中一家攤商介紹一款寵物肉乾，強調是純雞肉製作、可以「人寵共食」，看見攤商老闆現場親自試吃，賴總統也順手將肉條放進口中，還頻說「好吃！很香！」引發在場的總統府發言人郭雅慧與隨扈一陣錯愕。

賴總統晚間在社群平台發布影片，內容是總統返家後把在寵物展採購的食品，跟領養的「斑斑」與Murphy分享，畫面只見個性害羞的Murphy先在總統身後遊走、最終決定不願入鏡。

至於斑斑則興致高昂，賴總統打開採購戰利品時還跟斑斑說，「其中有一包是我吃過的，你要不要試試看，味道不錯」。斑斑趕緊嗅聞外包裝，迫不及待地享用總統「親口」認證的肉條；看到斑斑吃上癮，賴總統直說，「你一直在吃耶，好像很對你的胃口」。

賴總統目前收養2隻浪浪，Murphy是數年前自己跑到官邸附近逗留，後經賴總統收養，但個性害羞、怕生；斑斑是從屏東領養，曾踩到捕獸夾、被夾斷一隻腳，個性較為活潑。