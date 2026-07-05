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綠「雙軌」拚選舉 總統連文宣細節都過目

聯合報／ 記者張曼蘋蔡晉宇／台北報導

年底九合一選舉，民進黨基層組織戰呈現截然不同「雙軌節奏」；一邊是具備成熟組織架構的陸戰，回歸地方、議員網絡綑綁；另一邊部分特定重點選區，則由「總司令」賴清德總統親力親為，連文宣細節都過目。

民進黨十九日將舉行全國黨代表大會，十席中常委改選將是重頭戲。綜合黨內各派系分析，泛賴系過半不成問題，身兼黨主席的賴總統將繼續緊握黨權，黨務運作不成問題；派系人士指出，高雄市長陳其邁、台南市長參選人陳亭妃、新北市長參選人蘇巧慧，三位「六都等級」代表的系統同屬「非賴陣營」，將是未來黨內牽制賴總統的力量。

正因黨內權力結構與地方實力板塊微妙拉扯，在被視為賴總統力挺、點名「賴家軍」參選縣市首長的地區，中央關心地方選戰的細微程度，是另一種極致的治軍風格。

一名民進黨縣市首長參選人透露，賴總統有次來到地方後請人帶話，希望競選團隊能把所有文宣品都「寄幾份過來，賴總統想親自看過文宣內容，看有無可給建議的地方」；後來和其他參選人一聊才發現，這並非特例，許多參選人都對賴總統的親力親為印象深刻。

而在其他地區，民進黨人士觀察，以全台最大票倉新北市為例，自民進黨立委蘇巧慧去年十一月獲提名，地方的陸戰展現出極強自主；舉例來說，年初萬里行或同鄉會等大型活動，會有賴總統現身外，平時橫跨各區的宮廟遶境或基層座談，幾乎是由蘇巧慧帶領地方議員、里長與傳統陸戰骨幹推進。

陳其邁 陳亭妃 賴清德

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