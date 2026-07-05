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鄭麗文：黨內有很多大太陽是好事

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中報導
國民黨主席鄭麗文（右）昨與台中市長盧秀燕（左）、立法院副院長江啟臣（中）合體造勢。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席鄭麗文（右）昨與台中市長盧秀燕（左）、立法院副院長江啟臣（中）合體造勢。記者黃仲裕／攝影

國民黨主席鄭麗文昨赴台中參加黨務幹部座談會，與台中市長盧秀燕及立院副院長、準備競選下任台中市長的江啟臣同台。鄭麗文表示，黨內現在有很多「大太陽」是好事，藍營人才很多，不會找不到人選總統，綠營不必見縫插針。

盧秀燕表示，年底大選是關鍵一役，「有六（二○二六）才有八（二○二八）」，年底地方選舉一定要勝利，後年總統大選才能重返執政；她八年前競選市長時，江啟臣是競辦主委，今年要拚成功交棒江啟臣。盧秀燕也將正反面各刻上「市長盧秀燕」與「市長江啟臣」的特製市長室桌牌，「換面」送給江啟臣，代表「今年秀燕交啟程」，諧音「秀燕將啟程」，則引發外界聯想盧秀燕有意挑戰總統大位。

鄭麗文先訪陸後訪美，加上立法院長韓國瑜接力訪美，更早之前盧秀燕也訪問華府，種種動作引發競逐二○二八的想像。

鄭麗文說，國民黨現在行情很好，盧秀燕、韓國瑜、江啟臣與她，去華府就像去「灶咖」（廚房）；藍營訪美是為了台灣，民進黨作為執政黨，不但沒有向外國爭取台灣權益，反而整天說在野黨的壞話，丟人現眼。

鄭麗文表示，很多人問她「到底和盧市長好不好」，這是有人見不得國民黨好，怕國民黨團結，每天見縫插針、挑撥離間，國民黨不會傻傻中計；黨內有很多大太陽，這是好事，代表國民黨真正的人才很多，不會找不到人選總統，民進黨不用替藍營煩惱。

鄭麗文說，訪美期間見到一位在台很長時間的美國前官員，要她「為了兩岸民主和平，帶國民黨打贏」；台海若發生戰爭，會比烏俄戰爭嚴重非常多倍，甚至引起第三次世界大戰，全世界都無法倖免；無論是擦槍走火誤判，還是有人刻意升高兩岸緊張，一旦發生戰爭，就無法挽回了；在這個危險的時刻，國民黨的重責大任，就是必須證明和平的選項依舊存在。

江啟臣 盧秀燕 鄭麗文

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