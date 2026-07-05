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藍委：李遠認錯兩天就翻案 是在演哪齣

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰／台北報導

文化部長李遠為爭議言論在對公視員工致詞時道歉，有民進黨立委認為道歉是止血的第一步，也有綠委指出，Taiwan Plus是兩任民進黨政府重點政策，李遠一竿子打翻兩船人，引發黨內壓力。國民黨立委葉元之批評李遠態度輕佻，只想應付立委卻不思改進，浪費納稅錢；主持預算審查的國民黨籍教育及文化委員會召委羅廷瑋指，李遠必須向全民致歉。

國民黨立委羅智強表示，不管是政府花一點五億元卻慘賠的電影「功夫」，還是花費九十八億元計畫下乏善可陳的Taiwan Plus，都是失敗政策；他自己長期監督質詢這兩案時，文化部都消極回應，沒想到好不容易在審預算時，李遠願意認錯，才沒兩天就翻臉、翻案，讓他大開眼界，是「在演哪齣？」

葉元之說，Taiwan Plus就是有問題，花納稅錢幾十億元，達不到什麼效果；如果李遠的「災難說」只為應付立委，內心卻不這樣認為，是不是代表文化部還要繼續浪費納稅錢且不會改進。

至於功夫，葉元之說，就是投資錯誤導致血本無歸；這部電影讓國發基金慘賠，還占走電影輔導金年度預算的一成，排擠其他新銳導演；如果李遠覺得沒問題，輔導金仍會被濫用。

國民黨立委羅廷瑋說，李遠說「不論在立法院說了什麼，都是為了保住預算」，是對納稅人的傲慢；這些預算從來都不是部會私房錢，更不是官員拿來施展話術、用不切實際的比喻，隨便應付交差的籌碼，請李遠向全民道歉。

民進黨派系人士表示，李遠道歉少不了高層壓力，主因在於Taiwan Plus是前總統蔡英文政府推動的重點政績，賴清德總統任內延續推廣；黨內固然明白Taiwan Plus有諸多可再精進之處，但李遠直接附和在野黨立委質詢，異口同聲說是「災難」，在執政高層看來，已經踩了紅線，一定要道歉，否則日後恐成藍白圍攻的破口。一位民進黨籍教文委員會立委指出，李遠未來要斟酌用詞，避免外界不當聯想。

羅廷瑋 公視 李遠

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