發言改口 李遠：希望原諒我講錯話

文化部長李遠昨在公視舉辦的「電視台開放日」開幕記者會，回應惹議的預算審查發言風波。他說，當日預算審議從一早的媒宣費全部刪除，到Taiwan Plus、公視預算刪減與凍結，「我在極度的壓力下，我心裡想只要保住預算就好」，對於文策院補助電影製作卻票房慘淡，以及影音平台Taiwan Plus成效不彰，李遠指其批評都是針對「制度本身」，並表示「希望大家原諒我講錯話」。

立法院教育及文化委員會二日審查文化部預算，過程中李遠坦言，由文化部補助、公視運營的英文影音平台Taiwan Plus最大的問題是定位沒有很清楚，還稱「的確是一個災難」。對於文策院投資九把刀執導電影「功夫」慘賠，他也傻眼，並表示向納稅人道歉。

根據教委會初審結果，Taiwan Plus減列一千萬元、凍結一千萬元；文化部今年度預算約三百億元，教委會共刪減一千萬元並凍結三七五○萬元。

李遠當天就試圖澄清災難說，他說，文化部依法不介入公視及公廣集團的人事與營運，他不是在否定Taiwan Plus，災難只是「文學性的描述」。

面對外界質疑，李遠昨說：「我在極度的壓力下，心裡想只要保住預算就好。」不管是針對投資電影「功夫」票房未能回收的道歉，或是說Taiwan Plus是個災難，他針對的都是「制度本身」。李遠說，成立Taiwan Plus是一個很好的構想，團隊中更是人才濟濟、臥虎藏龍，雖然成立之初歷經波折，但Taiwan Plus仍在艱難、混亂的環境中不斷前行，「我要強調的是Taiwan Plus是多麼難做，但是大家一直努力地做」。

李遠向公視董事長胡元輝及所有公廣集團堅持努力的員工致歉，「希望大家原諒我講錯話」，並感謝胡元輝持續帶領公廣繼續撐住這個大山，一起一步步打開一個天花板，再變成樓地板，「我們相信自己，相信就是一道光，讓我們看著這個光往前進」。

他表示，公視一直被九億元預算緊箍咒綁住，但公廣集團仍不畏政治、外在科技等環境改變，在風雨飄搖中，一路從小而美的公視，成長到如今擁有客家台、台語台、小公視、華視、Taiwan Plus等頻道，帶著台灣走向全世界，「以這麼少的預算，撐起走向世界的公廣集團，真的是個奇蹟」。