101為美國國慶點燈 谷立言、韓國瑜、林佳龍同框

台北101大樓今晚為美國國慶點燈，外交部長林佳龍在臉書分享，與美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）、立法院長韓國瑜和101董事長賈永婕等人共同眺望101；他說，台美關係是台灣外交中最重要的部分。

AIT臉書傍晚也放上101大樓點燈的影片，稱紅白藍三色璀璨光芒，向250年來引領大家的自由理想致敬，101外牆閃爍「美台友誼長長久久」字樣，是美台人民之間歷久彌堅情誼的寫照。

根據林佳龍分享的照片，一行人在餐敘舉杯敬賀，還在附近高點眺望101點燈，賈永婕、台北市議長戴錫欽、林佳龍、谷立言、韓國瑜、AIT副處長梁凱雯（Karin Lang）和國防部軍政副部長徐斯儉，與點燈的101大樓合影留念。

美國今天慶祝獨立建國250周年，台灣一同參與「自由250」全球點燈活動，台北101今晚7點至10點點亮紅、白、藍三色燈光，並以LED字幕顯示「Freedom 250、台美同慶、美台友誼長長久久」等慶賀訊息。記者余承翰／攝影

美國今天慶祝獨立建國250周年，台灣一同參與「自由250」全球點燈活動，台北101今晚7點至10點點亮紅、白、藍三色燈光，並以LED字幕顯示「Freedom 250、台美同慶、美台友誼長長久久」等慶賀訊息。記者余承翰／攝影

美國今天慶祝獨立建國250周年，台灣一同參與「自由250」全球點燈活動，台北101今晚7點至10點點亮紅、白、藍三色燈光，並以LED字幕顯示「Freedom 250、台美同慶、美台友誼長長久久」等慶賀訊息。記者余承翰／攝影