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藍白主席合體輔選張啓楷 鄭麗文、黃國昌：嘉義贏台灣就贏

聯合報／ 記者魯永明陳雅玲吳淑玲／連線報導
國民黨主席鄭麗文（中）、民眾黨主席黃國昌（左二）今天首度同台，與嘉義市長黃敏惠（左一）共同替藍白共推的嘉義市長參選人、前立委張啓楷（右二）站台造勢。記者魯永明／攝影
國民黨主席鄭麗文（中）、民眾黨主席黃國昌（左二）今天首度同台，與嘉義市長黃敏惠（左一）共同替藍白共推的嘉義市長參選人、前立委張啓楷（右二）站台造勢。記者魯永明／攝影

嘉義市長選戰為藍白合示範區，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨首度在嘉市合體輔選，與市長黃敏惠共同為藍白共推的市長參選人張啓楷站台；台中市長盧秀燕則偕前副主席連勝文，為台南市長參選人謝龍介助陣，喊話台南需政黨輪替。

「藍白大團結、作伙顧嘉義」造勢大會昨湧入大批支持者，鄭麗文表示，黃敏惠執政帶領嘉市走出低谷，無論城市行銷、經濟發展或施政成果都有目共睹，市政若無法延續，將是嘉義最大損失。張啓楷從媒體人投入公共事務，在立法院表現務實、認真，呼籲國民黨全力支持張啓楷，也希望藍營議員全數當選。藍白基層不分彼此，「嘉義贏、台灣就贏」，「二○二八我們就會大贏」。

黃國昌表示，這是他與鄭麗文首次同台助選，具象徵意義，藍白合不是為政黨利益，而是在國家利益優先下攜手合作。黃敏惠回任市長後，招商、觀光及城市經濟持續成長，張啓楷具財經媒體及立法院歷練，應能延續黃敏惠基礎，推動城市發展，「這一棒不能掉」。

黃也說，民眾黨與國民黨在嘉市不只選戰合作，攸關嘉義未來發展與重大建設也會合作，他宣布民眾黨加入市長黃敏惠陣營「大嘉義一起來搞軌」，共同爭取高鐵聯外軌道，要求行政院兌現承諾。

台中市長盧秀燕昨也偕前國民黨副主席連勝文，到台南為市長參選人謝龍介站台，首站前往連雅堂故居及台南地方法院等歷史場域，贈送「台灣通史」象徵傳承台灣歷史文化。盧秀燕表示，謝龍介忠貞、有義氣，本屆選舉「差一點翻轉」台南，盼市民支持謝龍介。

台中市長盧秀燕（前左二）昨偕同國民黨前副主席連勝文（後右一）到台南力挺謝龍介（中），第一站到連家故居「馬兵營舊址」，並贈送台灣通史給謝龍介。記者吳淑玲／攝影
台中市長盧秀燕（前左二）昨偕同國民黨前副主席連勝文（後右一）到台南力挺謝龍介（中），第一站到連家故居「馬兵營舊址」，並贈送台灣通史給謝龍介。記者吳淑玲／攝影

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