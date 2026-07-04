赴立院言論都為保預算？ 羅智強轟李遠認錯沒2天就翻臉：在演哪齣

文化部長李遠今日出席「我在電視台玩了一整天」記者會，提及日前在立法院為Taiwan Plus和電影「功夫」致歉一事，表示他是為了保住預算。藍委接力批李遠態度輕佻，要求向全民道歉，國民黨立委羅智強表示，他長期監督質詢這兩案時，文化部都消極回應，沒想到好不容易在審預算時李遠願意認錯，才沒兩天就翻臉、翻案，是「在演哪齣？」是把立法院預算審查，當成劇場在表演嗎？

國民黨立委葉元之說，審預算是嚴肅的事情，但李遠態度輕佻，態度上有很大的問題。Taiwan Plus就是有問題，花納稅錢幾十億元，達不到什麼效果，管理有問題，比如總編輯三個月不在台灣，李遠都不認為要改進嗎？

葉元之說，如果李遠「災難說」只是要應付立委，內心不這樣認為，這樣滿可怕，是否還要繼續浪費納稅錢且不會改進。電影「功夫」就是投資錯誤，血本無歸，李遠認為「功夫」很棒？除國發基金投資一億元外，「功夫」還取得電影輔導金3500萬元，導演「九把刀」為何可以同時讓國發基金覺得會賺錢又覺得需要輔導？

葉元之表示，電影輔導金一年編三億元，九把刀拿了超過十分之一，排擠其他新銳導演，如果李遠覺得沒問題，國片輔導金以後還是會被濫用。他質疑李遠仗著青鳥造謠護航，威脅立委，李遠可能沒在怕。

國民黨立委羅廷瑋說，李遠說「不論在立法院說了什麼，都是為了保住預算」，但李遠可能忘了，政府的預算每一分、每一毛都是民眾辛辛苦苦的納稅錢。這些預算從來都不是部會的私房錢，更不是官員拿來施展話術、用不切實際的比喻，隨便應付交差的籌碼。

羅廷瑋表示，當民眾每天為生活奔波、每一塊錢都要精打細算的時候，李遠卻覺得只要能把預算保住，在審查預算說什麼都無所謂，這就是對納稅人的傲慢，請李遠正式向全民道歉，台灣人民需要的是會做事的政府，不是會演戲的官員。

羅智強表示，李遠改口強調「說什麼都是為了保住預算」、又說「講錯話壓力大」，讓全民又更懷疑文化部改革的決心，也令人不禁質疑，李遠是不是受到更多其他方面的壓力？