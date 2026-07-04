民進黨竹市政策宣講 鄭英耀、龔明鑫談教育與經濟

民進黨「台灣好生活」政策說明會今天在新竹市舉行，教育部長鄭英耀、經濟部長龔明鑫出席，針對教育資源、產業發展與經濟等議題與市民對話。

民進黨「台灣好生活」2026縣市政策說明會新竹場下午舉行，鄭英耀、龔明鑫及黨籍竹市長參選人莊競程出席，先後針對教育、經濟等政策進行說明，現場湧入200多名民眾到場關心聆聽，並進行Q&A座談交流。

莊競程致詞說，新竹市生育率高，家長對孩子的教育要求也高，但國中銜接高中的班級數有落差，恐導致超過千人無法留在竹市就學，未來擬推動獨立型完全中學，打造特色教育，也盼透過科技力量，翻轉新竹市。

鄭英耀簡報表示，總統賴清德今年提出台灣人口對策新戰略，包括提升平價幼保量能、12年國教免學費、補助私立大專院校學雜費等，也投入經費對新竹市多所學校進行校舍改建工程，讓在地爸媽的生、育都能更無後顧之憂。

龔明鑫說，近年全球遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、川普關稅2.0等衝擊，台灣經濟逆勢成長，持續深化國際經貿合作，協助企業全球佈局。新竹市的經濟能量很強，但地方要能跟中央相互搭配，才能發展得更好。

民進黨新竹市黨部提供新聞稿指出，有家長在座談交流時反映，新竹許多學生代表台灣參加機器人等科技競賽，常需自籌經費，且沒有代表隊制服。鄭英耀對此表示，將協助研議科技競賽代表隊相關配套，讓更多科技人才獲支持。

有大新竹就學權益自救會人員關注高中職增班及完全中學政策，莊競程說，未來將持續與中央合作，研議相關制度與法規，並推動教師科技城市加給，讓新竹市留住更多優秀師資。