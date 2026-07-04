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柯文哲、黃國昌全出聲…心臟開刀湧各界關心 陳宥丞：平安出院

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨北市議員陳宥丞6月下旬在臉書分享，國際知名單車路段「中社」裝設公路車架啦。圖／取自陳宥丞臉書
民眾黨北市議員陳宥丞6月下旬在臉書分享，國際知名單車路段「中社」裝設公路車架啦。圖／取自陳宥丞臉書

民眾黨北市議員陳宥丞近期運動時受傷，就醫發現有先心性心臟缺損，安排本周開心臟手術，許多支持者相當關心手術狀況。陳宥丞今在臉書發文，「心臟動了小手術，平安出院。謝謝大家關心，祝福大家平安健康。」

貼文一出，民眾黨前主席柯文哲留言，「宥丞平常做事非常認真，但是忙碌之餘，也要記得顧好身體，平安健康最重要」、黨主席黃國昌則說「平安，好好休息，多多保重。」民眾黨秘書長周榆修，以及同黨議員林珍羽與黃瀞瑩、議員參選人吳怡萱等人都湧入關心。議長戴錫欽、國民黨議員王欣儀都希望他早日康復。

據了解，陳宥丞是因心臟有先天性缺損，過去都沒有發現，而是在一次騎車運動受傷就醫時，醫師照X光片時發現，在醫師建議下，進行心臟手術。本周四住院，周五開刀，手術一切順利，今天出院。

陳宥丞 王欣儀 戴錫欽 民眾黨 柯文哲 黃國昌 心臟

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