卓榮泰：4年1000億元治理縣市管河川 盼提需求

行政院長卓榮泰今天說，現在開始4年新台幣1000億元因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫，希望各縣市提需求，納逐年計畫，幫各縣市徹底完成縣市管河川治理減少水患。

極端氣候影響阿里山觀光廊帶，枯水期常面臨水源不足困擾，台灣自來水股份有限公司規劃建阿里山樂野系統2萬噸原水蓄水池穩定用水，工程總經費新台幣1.7億元，預計2028年完工。

台水公司上午在嘉義縣阿里山鄉樂野村中湖部落舉行「樂野系統2萬噸原水蓄水池工程祈福動土典禮」，卓榮泰、民主進步黨籍立法委員蔡易餘、陳冠廷、伍麗華（Saidhai‧Tahovecahe）、台水董事長李嘉榮與嘉義縣長翁章梁等出席。

卓榮泰表示，阿里山地區供水系統包括阿里山系統及達邦系統，樂野系統為第3供水系統，完工後在豐水期和枯水期「調豐濟枯」，再配合第4、5期無自來水地區供水改善計畫，番路鄉公田地區、板仔龍及竹崎鄉石棹等將有174戶住戶受益，加強供水韌性，守護山林、強化防救災能力，穩定觀光產業發展。

他說，系統性供水，經濟部做得非常多，台灣從北到南，政府正在創造1條水管，串起北部、南部水庫，如1串珍珠，1滴水可從北部流到南部，哪裡缺水就供應，未來這串珍珠可讓晶片高科技製程不缺水，成就產業發展。

翁章梁表示，阿里山是台灣重要觀光勝地，隨在地觀光產業蓬勃發展，加上氣候變遷挑戰，用水需求大幅攀升，且枯水期（2月到5月）、春節及櫻花季（3月到4月）等重疊觀光高峰期，但缺少大型蓄水設施，水源調配困難。

他說，為解決問題，經中央與地方政府攜手努力，共同籌到經費，建2萬噸容量原水蓄水池工程。

李嘉榮表示，樂野系統供水範圍包括樂野村、竹崎中和村與番路公田村一帶，工程由縣府、農業部林業與自然保育署、交通部觀光署、經濟部水利署及台水公司共同出資興建，由林保署提供9500平方公尺設施用地；這5年感謝陳冠廷與蔡易餘協調各單位，讓工程順利進行。