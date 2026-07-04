影／喊話綠營別見縫插針 鄭麗文：盧秀燕是國民黨太陽

國民黨主席鄭麗文今天前往台中出席黨務幹部座談會表示，台中是國民黨的重要執政縣市，市長盧秀燕是國民黨的「太陽」，也是全體黨員共同的媽媽。她強調，國民黨有很多「大太陽」代表人才濟濟，不必擔心找不到總統人選，民進黨也不用替國民黨操心。

鄭麗文表示，國民黨在台中的表現非常傑出，盧秀燕帶領市政有成，是黨內的重要領袖。她認為，黨內擁有許多優秀人才是好事，象徵國民黨人才充沛。

鄭麗文說，今天剛抵達會場時，就有人詢問她與盧秀燕的關係是否良好，想藉機見縫插針，但國民黨不會中計。她重申，藍營有很多「大太陽」代表人才眾多。鄭麗文也勉勵黨員與幹部表示，除了黨內的大太陽，每一位黨員都是「小太陽」，希望大家睡飽、養足精神、保持正能量，照顧好身心健康，一起為台灣帶來和諧與安定，而非對立與仇恨。