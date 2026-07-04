18歲投票權衝擊選民結構 國民黨內意見分歧修法停滯

「總統副總統選舉罷免法」、「公職人員選舉罷免法」等涉及18歲投票權修法有多個藍委版本，立院逕付二讀已過一個月協商期，卻尚未有完成三讀時間規劃。國民黨立委翁曉玲認為，較好時機應是「選舉前一年」；有國民黨立委表示，此刻推動，很難說對國民黨縣市長選舉有好處；但有藍委意見相左，認為現在年輕人視野開闊，不見得受民進黨「抗中保台」影響。

有國民黨立委表示，18歲投票權目前未有黨團討論，且實際狀況是一定要修憲，假設啟動修憲，優先案子也應該是廢監院。不過，這名立委也說，可是馬上就要大選，放寬18歲投票權很難說對國民黨縣市長選舉有好處，所以他認為，這個修法才會暫時不被討論。

翁曉玲則說，18歲投票權，透過修法就好，不需要修憲；且民法成年年齡已下修到18歲，刑法承擔完全刑事責任也是18歲，現在教育普及，民眾知識還有對於國內政治事務，基本上都有一定的判斷能力，若能讓滿18歲年輕人有政治意見的表達權利，不是壞事。

翁曉玲說，通盤的選舉政治考量，可能要看國民黨本身怎麼評估；但以選務工作考量，就算通過應該也是適用到下一次的地方選舉，今年恐怕也來不及，修法在選舉的前一年通過，會是個比較好的時機。

也有國民黨立委表示，他不認為年輕人完全不信任國民黨，國民黨本身也要跟年輕人對話並開拓票源，年輕一輩擁有更開放的世界觀，應用理念、政策說服年輕人。

該國民黨立委表示，這一代年輕人已改變，畢竟民進黨已經執政十年，失去之前所堅持的民主、自由、法治價值，兩岸兵凶戰危，動不動就要教召，役期可能延長，年輕人如實感受到，加上通訊工具發達，民進黨要再封閉年輕人視野非常困難，「抗中保台」未必對年輕人還有效。