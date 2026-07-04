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鄭麗文：台灣不可以當麻煩製造者 國民黨證明和平的選項存在

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中即時報導
國民黨主席鄭麗文表示，兩岸絕對不能打仗，國民黨的重責大任，就是證明和平的選項依舊存在。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席鄭麗文表示，兩岸絕對不能打仗，國民黨的重責大任，就是證明和平的選項依舊存在。記者黃仲裕／攝影

國民黨台中市黨部今天上午舉辦黨務幹部座談會，台中市長盧秀燕、黨主席鄭麗文、台中市長參選人江啟臣等人都到現場。鄭麗文表示，兩岸絕對不能打仗，國民黨的重責大任，就是證明和平的選項依舊存在，台灣不可以做麻煩製造者。

鄭麗文表示，國民黨已經在野十年了，民進黨全面追殺、打壓，無所不用其極消滅在野黨，意圖腐蝕民主的根基，國民黨要感謝鄉親不離不棄、全力相挺，選舉馬上就要到了，藍營在台中無疑有最傑出的表現，希望這次從台中輻射出去，全台同舟共濟，團結進取必得勝利。

鄭麗文強調，國民黨不能輸、台灣不能輸，今天台灣的民主自由、經濟繁榮，是在當年國民黨執政下，與全台2300萬人民共同奮鬥的驕傲成績，為了保護台灣的成就，兩岸絕對不可以打仗，不只是我們，全世界都在緊張，台海若發生戰爭，將引起第三次世界大戰，到時候全世界都無法倖免。

鄭麗文指出，台海戰爭會比烏俄戰爭還要嚴重非常多倍，現在中東戰爭導致荷莫茲海峽被封鎖，全世界就吃不下睡不著，若台灣海峽發生戰爭，只會更加嚴重；一旦發生戰爭，就無法挽回了，擦槍走火也好、誤判也好，或是有人刻意升高兩岸緊張，台灣已經沒有籌碼了。

鄭麗文說，今天這個危險的時刻，台灣要靠國民黨，國民黨的重責大任，就是必須證明和平的選項依舊存在，讓全世界相信和平而非戰爭；國民黨已經成功踏出第一步，證明我們對自己的未來有主導權、有話語權，不是任由大國博弈的棋子，也不會淪為棄子。

鄭麗文表示，台灣不可以做麻煩製造者，她也樂見美國總統川普與中共領導人習近平的川習會，共同宣誓促進區域和平的決心；川普講得很清楚，不希望台灣獨立，美國軍隊也不會為了台獨，跨越9500英里來打仗。她強調，避免戰爭、促進和平，台灣子孫才不會淪為砲灰，台灣經濟才能繼續成長。

鄭麗文也鼓勵，台灣不要妄自菲薄，她這次去美國拿到一個小小的徽章，就是AI科技的奈米醫療機器人，實際大小只有徽章的千萬分之一；台灣的女性非常優秀，在麻省理工學院大腦實驗室主持治療阿茲海默症，政界也有非常多女性政治人物。

鄭麗文呼籲，她相信台灣人愛好和平、不要戰爭，希望跟全世界做朋友，和全球的高科技、人才、資金、市場合作，大家都賺大錢，從善念與正念出發，愛好和平、拚經濟、拚民生、顧台灣。

鄭麗文 國民黨 江啟臣 台灣

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