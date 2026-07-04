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影／川普指卸任前取回晶片產權 黃國昌：政府有責任保護護國神山

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
美國總統川普指卸任前要取回晶片6成產權，黃國昌說，台灣的晶片不是從美國偷走的，政府有責任保護護國神山。記者王長鼎／攝影
美國總統川普指卸任前要取回晶片6成產權，黃國昌說，台灣的晶片不是從美國偷走的，政府有責任保護護國神山。記者王長鼎／攝影

美國總統川普指卸任前要取回晶片6成產權，民眾黨主席黃國昌今說，台灣的晶片不是從美國偷走的，是台灣由數代的工程師，他們每天爆肝的工作，一代一代累積出來的，政府有責任保護護國神山。

黃國昌表示，當然美國是台灣的民主盟友，但政府在面對美國時，應該還是要站穩腳步，保護台灣關鍵的晶片產業。他說，川普總統可能對台灣的晶片存在了非常深的誤解。台灣的晶片不是從美國偷走的。

他指出，台灣的晶片是在台灣由數代的工程師，他們每天爆肝的工作，非常辛苦，而且在全台灣人、政府大力支持扶植之下，一代一代累積出來的成果。

他說，針對台灣片成果，政府有責任、也有義務，要保護好台灣的護國神山，讓台灣穩住在晶片技術上面、在晶片產業裡面領導的地位，不會隨著美國而輕易地被撼動。

他覺得這個是台灣在面對美國的時候，即使是美國盟友，政府都應該要有的基本態度。

川普 晶片 黃國昌

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