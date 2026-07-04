聽新聞
0:00 / 0:00
影／川普指卸任前取回晶片產權 黃國昌：政府有責任保護護國神山
美國總統川普指卸任前要取回晶片6成產權，民眾黨主席黃國昌今說，台灣的晶片不是從美國偷走的，是台灣由數代的工程師，他們每天爆肝的工作，一代一代累積出來的，政府有責任保護護國神山。
黃國昌表示，當然美國是台灣的民主盟友，但政府在面對美國時，應該還是要站穩腳步，保護台灣關鍵的晶片產業。他說，川普總統可能對台灣的晶片存在了非常深的誤解。台灣的晶片不是從美國偷走的。
他指出，台灣的晶片是在台灣由數代的工程師，他們每天爆肝的工作，非常辛苦，而且在全台灣人、政府大力支持扶植之下，一代一代累積出來的成果。
他說，針對台灣片成果，政府有責任、也有義務，要保護好台灣的護國神山，讓台灣穩住在晶片技術上面、在晶片產業裡面領導的地位，不會隨著美國而輕易地被撼動。
他覺得這個是台灣在面對美國的時候，即使是美國盟友，政府都應該要有的基本態度。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。