賴總統拍片祝賀美國國慶 盼持續深化台美堅若磐石的關係

今天是美國獨立紀念日，美國在台協會（AIT）在臉書放上賴清德總統的祝賀影片，賴總統指出，期盼，台灣和美國在過去數十年在台灣關係法以及六項保證的基礎之上，堅若磐石的關係，可以持續深化，繼續團結、繼續合作。

賴總統表示，今年是美國獨立建國250周年，250年前偉大的美國人民以無比勇氣，追求自由的歷史篇章，勇氣在全球各地生根茁壯，即使到今天仍然影響全世界。

賴總統指出，今年也是台灣總統直選30周年，30年前偉大的台灣人民也一樣以無比的勇氣，用神聖的選票打造民主台灣；台灣和美國隔著浩瀚的太平洋，距離遙遠，但他深信，自由可以讓雙方的距離縮短，民主可讓雙方的關係更加密切。

賴總統說，他衷心期盼，台灣和美國在過去數十年在台灣關係法以及六項保證的基礎之上，堅若磐石的關係，可以持續深化，繼續團結、繼續合作，最後祝福美國獨立紀念日快樂，美國國運昌隆。