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綠黨職改選非賴系秀肌肉 諸侯級三大系統牽動賴總統連任之路

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨將在本月19日舉行全國黨代表大會，10席中常委改選將是重頭戲。圖／聯合報系資料照片
民進黨將在本月19日舉行全國黨代表大會，10席中常委改選將是重頭戲。圖／聯合報系資料照片

民進黨19日將舉行全國黨代表大會，10席中常委改選將是重頭戲。黨內各派系分析，泛賴系過半不成問題，賴清德總統將繼續緊握黨權，但「非賴系」同樣來勢洶洶；派系人士指出，高雄市長陳其邁、台南市長參選人陳亭妃、新北市長參選人蘇巧慧，三位「六都等級」代表的系統同屬非賴陣營，將是未來黨內牽制賴總統的力量。

民進黨日前投票選出297席新任全國黨代表，將在19日全代會時改選中執委；全國黨代表選出30席中執委後，再從這30席中執委選出10席中常委；換言之，理論上3席中執委能投出1席中常委。本屆中常委任期內將會處理2028年總統大選提名事宜，派系生態將左右賴總統連任之路，是否在黨內就出現變數。

民進黨人士表示，今年各派系都有共識，改選結果和現況差異不大，由泛賴系過半，繼續主導黨中央的權力結構不至於被撼動。在此前提下，原先黨內一度希望3席中執委能同額登記參選「大家先喬好」，上演大團結；但最後共35人仍出現「超額登記」，大家明知民進黨現在賴清德說了算，卻仍執意把各自勢力極大化，反映出的是賴坐穩黨內一把手的同時，黨內競爭仍激烈，若年底選戰結果不盡如人意，反對勢力隨時蠢蠢欲動。

民進黨人士指出，現在中常會結構為泛賴系6席，對上非賴系4席，泛賴系這回改選目標「坐六望七」，非賴系則力拚守下4席版圖；經沙盤推演，最關鍵的一、二的常委席次，恐上演得票相同必須抽籤決定，凸顯黨內話語權兵家必爭。

派系人士表示，幾位黨內大諸侯手握黨員票，動向格外受關注。桃園市前市長鄭文燦上回黨職改選時踫上司法案件，造成配票大亂，這回泛賴系重點固票，評估燦系握有1到2席中執委實力，這些選票今年仍會回歸到賴系陣營。

派系人士指出，非賴系陣營則以蘇系、陳亭妃、陳其邁最受關注，蘇系目前有3席中執委實力，陳亭妃系統登記有2席中執委、陳其邁系統也登記有1席中執委，加上英系登記6席中執委，構成非賴系主幹。

該人士說，雖然泛賴系持續掌握黨務運作不成問題，但真正會讓賴清德感到壓力的是，非賴陣營中的三位地方諸侯，各個是六都首長等級，且放眼賴系陣營，目前尚無同層級人物匹敵，未來地方選舉或執政出狀況，「地方包圍中央」的壓力恐怕會從黨內先開始蔓延。

陳其邁 中常委 陳亭妃

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