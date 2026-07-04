獨/陳宥丞驚傳心臟住院開刀...本周還忙內湖淹水後續 助理：一切順利

民眾黨議員陳宥丞一向給人年輕健康、陽光形象，不過本周驚傳住院開心臟手術，讓許多支持者相關關心手術狀況。據了解，陳宥丞近期運動時受傷，就醫竟發現有先心性心臟缺損，本周四住院、周五開刀，今天出院。記者致電關心，陳宥丞辦公室主任表示，議員手術一切順利，感謝外界關心。

上上周內湖625淹水，內湖災區第一時間就看到陳宥丞在地方協助救災，甚至還在社群幫忙號召志工，幫助災民盡快清理復原家園，本周還出席內湖海砂屋公辦都更記者會關心地方大事；周二也親自到內湖水災檢討說明會，幫災民爭取權益。

儘管這幾天陳宥丞社群沒有停更，地方行程也都是密密麻麻，但卻被發現，本周四陳宥丞悄悄住院開刀，據了解，陳宥丞是因心臟有先天性缺損，過去都沒有發現，而是在一次騎車運動受傷就醫時，醫師照X光片時發現，在醫師建議下，進行心臟手術，據了解，手術一切順利。

內湖625淹水，內湖災區第一時間就看到陳宥丞在地方協助救災，甚至還在社群幫忙號召志工，幫助災民盡快清理復原家園。圖／截自陳宥丞臉書

本周二陳宥丞出席內湖水災檢討說明會，幫災民爭取權益。圖／截自陳宥丞臉書