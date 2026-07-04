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獨／陳宥丞驚傳心臟住院開刀！本周還忙內湖淹水後續 助理：一切順利

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨議員陳宥丞本周一與市長蔣萬安出席內湖康樂公辦都市更新案簽約典禮。圖／記者余承翰攝影
民眾黨議員陳宥丞本周一與市長蔣萬安出席內湖康樂公辦都市更新案簽約典禮。圖／記者余承翰攝影

民眾黨議員陳宥丞一向給人年輕健康、陽光形象，不過本周驚傳住院開心臟手術，讓許多支持者相關關心手術狀況。據了解，陳宥丞近期運動時受傷，就醫竟發現有先心性心臟缺損，本周四住院、周五開刀，今天出院。記者致電關心，陳宥丞辦公室主任表示，議員手術一切順利，感謝外界關心。

上上周內湖625淹水，內湖災區第一時間就看到陳宥丞在地方協助救災，甚至還在社群幫忙號召志工，幫助災民盡快清理復原家園，本周還出席內湖海砂屋公辦都更記者會關心地方大事；周二也親自到內湖水災檢討說明會，幫災民爭取權益。

儘管這幾天陳宥丞社群沒有停更，地方行程也都是密密麻麻，但卻被發現，本周四陳宥丞悄悄住院開刀，據了解，陳宥丞是因心臟有先天性缺損，過去都沒有發現，而是在一次騎車運動受傷就醫時，醫師照X光片時發現，在醫師建議下，進行心臟手術，據了解，手術一切順利。

內湖625淹水，內湖災區第一時間就看到陳宥丞在地方協助救災，甚至還在社群幫忙號召志工，幫助災民盡快清理復原家園。圖／截自陳宥丞臉書
內湖625淹水，內湖災區第一時間就看到陳宥丞在地方協助救災，甚至還在社群幫忙號召志工，幫助災民盡快清理復原家園。圖／截自陳宥丞臉書

本周二陳宥丞出席內湖水災檢討說明會，幫災民爭取權益。圖／截自陳宥丞臉書
本周二陳宥丞出席內湖水災檢討說明會，幫災民爭取權益。圖／截自陳宥丞臉書

內湖625淹水，內湖災區第一時間就看到陳宥丞在地方協助救災，甚至還在社群幫忙號召志工，幫助災民盡快清理復原家園。圖／截自陳宥丞臉書
內湖625淹水，內湖災區第一時間就看到陳宥丞在地方協助救災，甚至還在社群幫忙號召志工，幫助災民盡快清理復原家園。圖／截自陳宥丞臉書

陳宥丞 民眾黨

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