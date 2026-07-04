聽新聞
0:00 / 0:00

擬新設鳳凰城辦事處 美國務院：台灣是最重要的經貿夥伴之一

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
台美關係示意圖。聯合報資料照片
台美關係示意圖。聯合報資料照片

我國宣布決定在美國鳳凰城新設經濟文化辦事處，美國國務院3日對此表示歡迎，並肯定台灣是美國最重要的貿易和投資夥伴之一。

我國計畫在美國亞利桑納州鳳凰城設立「駐鳳凰城台北經濟文化辦事處」，這將成為台灣駐美國的第14處管處；台灣駐美國現行館處，包括華府、紐約、波士頓、舊金山、洛杉磯、亞特蘭大、西雅圖、休士頓、芝加哥、檀香山、丹佛、邁阿密，以及關島。

針對台灣即將開辦鳳凰城辦事處，美國國務院發言人表示，歡迎在亞利桑納州鳳凰城新設「台北經濟文化辦事處」，並肯定台灣是美國最重要的貿易和投資夥伴之一，指亞利桑納州是台灣重要投資的中心。

發言人表示，新設的辦事處將進一步促進美台之間長期、深厚且持續成長的美台經濟與民間關係，並認為說，這對美國繁榮也有巨大的貢獻。

國務院 鳳凰城 美國

延伸閱讀

台灣將設鳳凰城辦事處 美國務院：促進美台經濟關係

台積電發威…駐美辦事處13+1 外交部：駐鳳凰城辦事處籌備中

外交部將設駐鳳凰城辦事處 AIT：體現美台情誼

奧克拉荷馬州成立在台經貿辦事處 深化台美貿易投資

相關新聞

爭議聲中 藍提鞭刑公投案 逕付二讀

面對近年詐欺犯罪與虐童案件層出不窮，國民黨立委洪孟楷等人昨天在立法院會提出「鞭刑」公投主文，對性侵害犯罪、凌虐幼童罪、高額詐欺罪、複合型態加重詐欺罪給予鞭刑。立院上演表決大戰，國民黨以人數優勢五十二票，對上民進黨反對四十九票，將公投逕付二讀、交付協商。

張景森：鞭刑公投催票是詐騙

前政務委員張景森抨擊，有些政治人物明知鞭刑不可行，卻要人民為鞭刑公投出門投票，根本是把公投變成催票機，難道不就是典型的詐騙案嗎？他點名翁曉玲、羅智強、葉元之、林思銘、陳玉珍、鄭天財、傅崐萁和吳宗憲等七位法律系出身的國民黨立委，明知鞭刑違反國際公約和中華民國憲法還簽名連署。對於指控，被點名的藍委均不回應。

他山之石／新加坡打詐 最重鞭24下

提到鞭刑，多數人會想到新加坡。一九九四年美國青少年費伊被判鞭刑，即使時任美國總統柯林頓等人出面求情，也只從六鞭減至四鞭。新加坡如今最為人所知的就是「司法鞭刑」，成年罪犯單次最多可判處廿四下鞭刑，未成年最多十下；去年修法通過，涉詐騙相關案件，將面臨至少六下，最高可廿四下鞭刑。

中選會3委員補提名 又被封殺

立法院會昨針對行政院補提名的中選會副主委及委員共三席人事案記名投票。由於事關年底九合一選舉與公投選務，朝野氣氛緊繃。民進黨團發布甲級動員，但疑涉助理費案遭判刑的立委林宜瑾缺席未領票；國民黨與民眾黨進入議場前便定調集體杯葛。副主委被提名人沈淑妃、委員被提名人蔡維哲及黃謀信全遭否決。

觀察站／鞭刑歧見 藍白合冷靜期

國民黨立委洪孟楷等人昨在立法院會中提出「鞭刑」公投，盼成為年底公投綁大選催票題目之一，但白營內部對鞭刑仍難以接受，昨天院會投票時，八席白委雖出席但在座位上未插「簽到卡」視同人未出席，給足國民黨顏面，讓鞭刑公投至少先成案；但這只是白營的緩兵之計，藍白未來協商期一個月，仍然有待繼續折衝整合。

廢監院不等了 藍白火速遞案

總統府上月提名第七屆監察委員，再掀監察院存廢討論。民眾黨立法院黨團昨下午遞交跨黨派委員連署，要求立法院修憲委員會盡速召開會議，啟動修憲程序；國民黨團也同步提案要求召開修憲委員會。據了解，藍營原本希望能先冷處理，白營步步進逼，昨天火速遞案，與白營同步要求開會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。