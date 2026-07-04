廢監院不等了 藍白火速遞案

總統府上月提名第七屆監察委員，再掀監察院存廢討論。民眾黨立法院黨團昨下午遞交跨黨派委員連署，要求立法院修憲委員會盡速召開會議，啟動修憲程序；國民黨團也同步提案要求召開修憲委員會。據了解，藍營原本希望能先冷處理，白營步步進逼，昨天火速遞案，與白營同步要求開會。

根據立法院各委員會組織法第五條規定，立法院召開修憲委員會有兩種方式，召委有共識，以及修憲委員會三分之一以上委員以書⾯提案方式，提請召開委員會議。

修憲委員會召委、民眾黨團副總召王安祥昨遞交跨黨派委員連署，要求立法院修憲委員會盡速召開會議，啟動修憲程序。國民黨籍的修憲委員會召委林思銘表示，國民黨團同步提案要求召開修憲委員會，將討論廢考監、十八歲公民權議題，朝野召委將開會討論會議時間。

王安祥表示，廢監院已是社會長期討論的重要憲政改革議題，民眾黨進入立法院以來，始終將推動憲改列為重要承諾，其中包含廢除監察院。他呼籲修憲委員會召集委員盡速排定會議，盼各黨共同以開放、理性的態度面對廢除監察院等各項憲改議題。

據了解，台北市長蔣萬安拋出廢監院主張後，國民黨團內部對廢監院仍有不同聲音，希望對修憲議題先冷處理；但民眾黨團在上周朝野協商時提議開修憲委員會，民進黨立委主動幫忙連署。藍營面對白營步步進逼，昨天不得不應對，因此昨天火速連署遞案，與白營同步要求召開修憲委員會。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，民進黨從創黨以來即主張三權分立與廢除考試院和監察院，反而是國民黨對監察院存廢態度搖擺不定、立場變來變去；如今藍白遞交連署要求召開修憲委員會，民進黨團歡迎，並期盼朝野一同理性討論，廢監院後的人權業務如何移轉、監察權如何行使，以及彈劾等原有職權如何承接等。