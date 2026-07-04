觀察站／鞭刑歧見 藍白合冷靜期

國民黨立委洪孟楷等人昨在立法院會中提出「鞭刑」公投，盼成為年底公投綁大選催票題目之一，但白營內部對鞭刑仍難以接受，昨天院會投票時，八席白委雖出席但在座位上未插「簽到卡」視同人未出席，給足國民黨顏面，讓鞭刑公投至少先成案；但這只是白營的緩兵之計，藍白未來協商期一個月，仍然有待繼續折衝整合。

近年來社會持續出現重大詐欺、虐童、性侵案，國民黨提出用鞭刑以嚇阻犯罪，即便台灣民間反詐騙協會等各大民調顯示，民眾對鞭刑支持度不算太低，但確實少有法律學者大力支持，甚至民主國家動用酷刑，恐也有違聯合國人權公約精神。民眾黨前主席柯文哲日前稱鞭刑公投有點盲目等語，似乎也透露了白營的主流態度。

國會上路以來藍白還算合作無間，民眾黨提出「移轉投票」、「交通罰鍰用於交通建設」公投，就算藍營也有很大意見，但基於藍白合則二話不說，幫忙民眾黨成案；民眾黨團對鞭刑有高度疑慮，昨天則是基於尊重、暫時不投票。藍白對鞭刑立場的不合，暫時進入雙方冷靜期。

不過朝野協商一個月冷凍期過後，藍白還是必須正式掀牌。白營投下反對票，形同與藍營撕破臉，用不在場、不表態等方式恐被解讀「暗助」。

雖然藍白也可分道揚鑣、各自推動公投題目，但面對二○二六年地方大選在即，如此恐怕還會面臨宣傳難題、難以簡化「幾個同意」之類的，不利於藍白推公投綁大選以衝刺選票的初衷。

在野黨盼公投成為年底催票利器，民眾黨傾向民生、年輕人關注議題，國民黨則是抓住民眾對社會治安不滿推出鞭刑，兩邊各有盤算也面臨整合考驗，藍白高層應該發揮智慧，雙方整合才能為選舉加分。